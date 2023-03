CRB x Coruripe ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste domingo (26), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Coruripe se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo da Band (AL), na TV aberta, do Nosso Futebol, na TV fechada, e do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Após vencer o primeiro encontro por 3 a 2, o CRB vai a campo com a vantagem do empate em Maceió. O time mandante terá o apoio em peso de sua torcida no Rei Pelé. do outro lado, o Coruripe precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar à decisão, ou por um para levar a disputa aos pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Alemão, Falcão, Guilherme, Juninho, Anselmo Ramon, Emerson, João Paulo e Mike.

Escalação do Coruripe: Airon, Junior, Willames, Zeca, Dinda, João Grilo, Everson, Palhinha, Tata, Breno e Nildo.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Coruripe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?