Crato x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta quarta-feira (12), pelo Campeonato Cearense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na terceira colocação da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza visita o Crato nesta quarta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), no estádio Raimundão, pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão na TV Jangadeiro (CE), na TV aberta, no PPV do Cearense, pelo pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Crato x Fortaleza DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Raimundão - Caucaia, CE HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

A partida terá transmissão no TV Jangadeiro (CE), na TV aberta, e no PPV do Cearense, pelo pay-per-view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRATO

Na sexta colocação do Campeonato Cearense, o Crato ainda tem chances de se classificar para a segunda fase, mas precisa urgentemente começar a pontuar.

Vindo de derrota para o Atlético-CE pelo histórico placar de 7 a 1, o Crato quer surpreender o Fortaleza: Rychelmy, expulso contra o Ceará, volta de suspensão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Crato: Dida, Thiago, Davi, Mateus, Leone; Rafael, Tiago, Jadson; Carlos Sá, Emmanuel, Rychelmy.

FORTALEZA

Já o Fortaleza está na terceira colocação do campeonato, podendo encaminhar a classificação para as semifinais no caso de vitória contra o Crato.

O clube ainda não confirmou, mas o jogo deve marcar a estreia de Vojvoda, argentino e novo técnico da equipe, no comando do Tricolor.

Visando a partida de amanhã contra o Crato, válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, finalizamos nossa preparação na tarde desta terça-feira (11), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.



📸 Bruno Oliveira/FEC pic.twitter.com/oWLuxpp9Fg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) May 11, 2021

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Benevenuto e Bruno Melo; Ederson, Jussa e Vargas; David, Osvaldo e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRATO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Crato Campeonato Cearense 6 de maio de 2021 Atlético-CE 7 x 1 Crato Campeonato Cearense 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crato x Pacajus Campeonato Cearense 15 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Caucaia x Crato Campeonato Cearense 17 de maio de 2021 15h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Pacajus 0 x 0 Fortaleza Campeonato Cearense 5 de maio de 2021 Fortaleza 0 x 0 Ferroviário Campeonato Cearense 8 de maio de 2021

Próximas partidas