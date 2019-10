Quanto custa para contratar Cristiano Ronaldo no FIFA 20?

Você pode tentar tirar o atacante da Juventus, mas é fácil conseguir sua transferência?

Ano após ano, Cristiano Ronaldo continua como um dos maiores jogadores do futebol mundial, condição que, claro, é transportada aos gramados virtuais do FIFA 20. Capa na edição passada, o português não pôde repetir a dose em função da perda dos direitos de imagem da EA Sports junto à neste ano, e também acabou vendo seu rating geral cair de 94 para 93, perdendo lugar para Lionel Messi como o melhor jogador do game.

No FIFA 20, a Juventus é conhecida como Piemonte Calcio e conta com um estádio e escudo diferentes, bem como tem uniformes diferentes dos originais. Os jogadores, por outro lado, são os mesmos e alguns deles têm até rostos corrigidos e atributos ajustados neste ano. Dessa forma, você pode até tentar assinar com Ronaldo no Modo Carreira - isso é, caso tiver orçamento para tirá-lo de seu clube e sua equipe tiver, pelo menos, quatro estrelas e meia de reputação.

Por padrão, os times que podem levar Ronaldo incluem e , enquanto , , e podem tentar a sorte vendendo alguns jogadores ou incluir um nome de peso na troca pelo português. , , e também têm os recursos para investirem no atacante, enquanto e podem tentar uma engenharia diferente na negociação.

Quanto custa para contratar Ronaldo no FIFA 20?

Cristiano Ronaldo pode ser comprado por menos de 100 milhões de libras no FIFA 20. Ele está avaliado em 52,7 milhões de libras (ou 58,5 milhões de euros ou 66,1 milhões de dólares, dependendo da moeda que você usa no game).

O Piemonte Calcio também está disposta a vendê-lo como parte de uma troca envolvendo outros jogadores, e buscam substitutos para um centroavante, ponta ou lateral.

Os italianos irão pedir mais de 90 milhões de libras para vender Ronaldo, mas a cifra pode baixar para algo entre 85 e 90 milhões durante as negociações. Ele recebe um salário semanal de 360 mil libras mas pode até mesmo aceitar um valor menor, caso um bônus de assinatura esteja incluído.

Quando termina o contrato de Ronaldo no FIFA 20?

O contrato de Ronaldo no FIFA vai até o final da temporada 2021/22, e pode até ser contratado de graça caso o vínculo chegue ao fim.

No entanto, ele terá 37 anos nessa altura e pode até pensar em se aposentar (no game) nessa altura. Seus atributos também podem diminuir drasticamente ao final de três temporadas, e pode já não estar tão afiado ou veloz como antes.

Qual o potencial de Cristiano Ronaldo no FIFA 20?

Ronaldo tem uma rating geral atual de 93 no FIFA 20, mesmo número que representa seu rating potencial máximo: aos 34 anos no início do Modo Carreira, ele está mais próximo do final de carreira.

É um rating menor do que os 94 que tinha no , quando era a estrela de capa. É também seu menor rating desde o FIFA 15, quando tinha um geral de 92.

No FIFA 13, Ronaldo tinha um rating potencial de 95, a maior que teve em qualquer edição da franquia.