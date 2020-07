CR7 faz falta no Real Madrid? "Sabíamos que continuaríamos a vencer sem ele", diz Modric

Croata falou sobre a conquista de LaLiga 2019/20, enaltecendo Sergio Ramos, Benzema e o treinador Zinedine Zidane

Após a conquista de LaLiga com o , Luka Modric está na para recarregar as energias para a disputa da Liga dos Campeões, em agosto. E em entrevista para um jornal local, o camisa 10 merengue respondeu se Cristiano Ronaldo faz falta ao clube.

Embora já tivesse afirmado que o Real sente falta do português, Modric afirmou: "Não é preciso falar sobre a importância que Cristiano tinha para o Madrid", disse ao Sportske Novosti. "Mas estávamos convencidos de que continuaríamos a vencer sem ele porque, independentemente da força individual dele, a equipe está sempre acima de tudo e a nossa força é mais forte."

Sem Cristiano Ronaldo, quem assumiu a responsabilidade no ataque foi Karim Benzema. E o croata elogiou muito seu companheiro. "Agora todo mundo percebeu o que nós, jogadores, sabemos há muito tempo. Benzema é um grande atacante e é um prazer jogar com ele. Fico feliz que tenha experimentado uma exaltação generalizada por sua grande fase."

Quem também exaltou o francês foi o presidente do Real Madrid. Florentino Pérez pediu a Bola de Ouro para o camisa 9, prêmio vencido por Modric em 2018, mas que não será entregue em 2020.

Modric também comentou sobre Sergio Ramos, capitão deste time campeão de LaLiga. "Meu irmão Sergio é um fenômeno! [...] Ele é o líder da equipe e o melhor zagueiro do mundo. Sua carreira diz que tipo de jogador ele é", afirmou.

Sobre o treinador do time, Zinedine Zidane, o camisa 10 do Real Madrid também não poupou elogios. "Zidane confirmou seu status não apenas o futebol, que é fantástico. Zidane, mais uma vez, provou ser uma pessoa superior."

"Ele criou uma excelente atmosfera dentro e ao redor do grupo. Ele é um dos melhores treinadores da história do Madrid e tem uma concorrência terrível. Na minha opinião, hoje ele é um dos melhores treinadores do mundo", completou Modric.