Presidente do Real banca: "Benzema é o melhor do mundo e merece a Bola de Ouro"

Florentino Pérez quer ver o atacante francês com o prêmio que antes era monopolizado por Messi e Cristiano Ronaldo

O presidente do , Florentino Pérez, acredita que Karim Benzema é o melhor jogador do mundo e merece ganhar a Bola de Ouro. O francês foi peça fundamental para ajudar seu time a conquistar mais um título da La Liga.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Os gols de Benzema foram responsáveis por dar ao Real Madrid mais pontos na do que qualquer outro jogador nesta temporada. Foram 16 pontos ganhos com os 21 gols do camisa 9 e Pérez acredita que o francês, muitas vezes malvisto, merece ser recompensado por seus esforços.

Mais times

"Benzema deve ganhar a Bola de Ouro, eu não vi outro jogador ter um ano tão bom quanto ele", disse o mandatário ao El Transistor após o título merengue nesta quinta-feira (16).

25 gols e 11 assistências em 46 jogos na temporada. Benzema vai garantindo o título do Real Madrid na LaLiga 👑 pic.twitter.com/1kVLr8BBfw — Doentes por Futebol (de 🏠) (@DoentesPFutebol) July 16, 2020

Agora sem estar "na sombra" de Cristiano Ronaldo, o francês vem tendo uma das melhores temporadas de sua carreira no Real Madrid: além dos 21 gols no Campeonato Espanhol, o camisa 9 já balançou as redes quatro vezes pela Liga dos Campeões e é uma das grandes razões pela qual o clube merengue ainda está vivo na competição.

Claro que falar de Benzema conquistando a Bola de Ouro parece irreal, já que todos nos acostumamos com o prêmio sendo dominado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Entretanto, neste momento em que tanto a quanto o Barcelona não estão em grande fase, especialmente na Liga dos Campeões, o artilheiro dos Blancos pode achar seu espaço.

Mais artigos abaixo

Para isso, é inevitável que o Real Madrid consiga derrotar o em Lisboa e se classifique para as quartas de final da Champions: caso o jogador brilhe e derrube o favoritismo da equipe comandada por Pep Guardiola, suas chances certamente aumentarão.

Assim, conforme o Real consiga ir avançando na competição e derrotando outros times melhores cotados como o de Munique e o - numa eventual final -, pode ficar difícil tirar o prêmio de Benzema, cada vez mais decisivo e artilheiro.