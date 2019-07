Coutinho, Griezmann e Neymar: as contratações mais caras da história do Barcelona

Repassamos as contratações que mais custaram ao time catalão

Barcelona e Antoine Griezmann finalmente encerraram a novela que durou muito tempo. O atacante campeão do mundo com a estava no Atlético de Madrid e custou 120 milhões de euros (cerca de R$ 507 milhões). Ele entra para o Top 10 dos reforços mais caros do Barça.

O Top 10, de acordo com dados do “Transfermarkt”, conta com quatro brasileiros, sendo que a maior contratação é a de Philippe Coutinho, em janeiro de 2018. Confira!

OS JOGADORES MAIS CAROS

1- Philippe Coutinho



O Barcelona abriu o bolso para tirar Coutinho do Liverpool. O clube catalão desembolsou 145 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões). A conta pode chegar a 160 milhões de euros (R$ 720 milhões) com as variáveis no acordo.

2- Ousmane Dembélé



Depois de Neymar deixar o rumo ao , o clube foi atrás de Dembélé, junto ao . Ele custou 120 milhões de euros (cerca de 510 na cotação atual).

3- Antoine Griezmann



O Barcelona anunciou a contratação de Antoine Griezmann, atacante campeão do mundo com a França junto ao , com custo de 120 milhões de euros(cerca de R$ 510 milhões).

4- Neymar



O Barça tirou Neymar do ainda em 2013. O valor da operação foi de 88,2 milhões de euros (cerca de R$ 377 milhões, na cotação atual). Agora, após uma saída tumultuado do Camp Nou, que rendeu 222 milhões de euros ao clube espanhol, o craque brasileiro busca sair do PSG e retornar ao Barcelona.

5- Suárez



Após o Mundial de 2014, o Barcelona buscou o atacante no e pagou 81,72 milhões de euros (cerca de R$ 348 milhões, na cotação atual).

6- De Jong



Após muitas especulações, o Barcelona confirmou a chegada de Frenkie de Jong junto ao por 75 milhões de euros (cerca de R$319 milhões, na cotação atual), podendo chegar a 86 milhões (cerca de R$366 milhões, na cotação atual) em premiações e variáveis.

7- Ibrahimovic



O sueco foi contratado para atuar ao lado de Messi, na temporada 2009/10. O atacante deixou a Inter por 69,5 milhões de euros (cerca de R$ 296 milhões, na cotação atual).

8- Malcom



Após dar um chapéu na , que havia anunciado um acordo com o brasileiro, Malcom deixou o e assinou com o Barcelona por 41 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões, na cotação atual).

9- David Villa



O jogador trocou o na temporada 2010/11 por 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões, na cotação atual).

10- Paulinho



De forma surpreendente, o Barcelona anunciou a contratação de Paulinho por 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões, na cotação atual), na temporada 2017/18, O brasileiro deixou o Guangzhou Evergrande, mas logo na temporada seguinte retornou para a .