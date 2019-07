Estratégia do Barcelona por Neymar é não fazer força nenhuma pelo brasileiro

Craque brasileiro manifesta desejo de sair do PSG, mas Barça só deve agir quando caminho estiver livre

De acordo com o jornal As, existe uma estratégia clara para o conseguir assinar com Neymar: não mexer nenhum dedo até que a situação entre o atleta e o PSG se resolva.

Neymar parece estar cavando a saída do time parisiense. Depois das palavras duras do dono do clube, quando disse que não toleraria mais comportamento de celebridade e afirmou que ninguém obrigou Neymar a fechar com o , o jogador brasileiro faltou à reapresentação do clube e foi visto jogando futvôlei no Brasil quando já deveria estar na . Neymar, por sua vez, defende que avisou o clube que se apresentaria só na semana que vem.

O clima entre as diretorias do Barcelona e do PSG não é dos melhores, já que a própria negociação que levou Neymar ao PSG causou diversos desgastes entre os clubes. Por isso, o Barcelona prefere observar a relação entre PSG e Neymar de longe para depois fazer uma investida.

Porém, caso Neymar resolva sua situação no time francês, o Barça não pretende entrar em nenhuma briga pelo atacante brasileiro, aceitando seu retorno caso não precise se esforçar por isso.