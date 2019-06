Coutinho do Barcelona também não rende seu melhor na Seleção

O jogador tentou bastante, mas não conseguiu decidir contra o Qatar e um dos problemas poderia ser o posicionamento

Philippe Coutinho foi, para muitos, o melhor jogador brasileiro na de 2018. Foram dois gols, ambos na fase de grupos, e duas assistências – a última delas na eliminação para a nas quartas de final. Mas seria um exagero dizer que o jogador revelado pelo tenha feito um grande Mundial. Longe disso. Desde então, o seu desempenho caiu vertiginosamente e uma das variadas razões pode ser o seu posicionamento em campo. A exibição mediana nos 2 a 0 sobre o Qatar, em amistoso realizado nesta quarta-feira (06), voltou a evidenciar isso.

Coutinho iniciou a partida pelo lado esquerdo da linha de meio-campistas, dentro do 4-3-3 escalado por Tite. Embora o jogador tenha atuado desta forma na Copa do Mundo, não é onde rendeu o seu melhor ao longo dos últimos anos. Principalmente desde a sua chegada ao , na metade de 2018, quando insistiu para deixar o e realizar o sonho de jogar no Camp Nou. Lá, a expectativa era a de substituir Iniesta na função exercida em campo. Um relato publicado no El País, diz que quando o técnico dos Reds, Jurgen Klopp, soube disso, teria começado a rir.

Philippe Coutinho, na opinião relatada do alemão, não ficaria confortável em um 4-3-3 jogando como meio-campista. E muito menos fazendo o papel de Iniesta no 4-4-2 que o técnico Ernesto Valverde utiliza na fase defensiva, onde as maiores corridas devem ser feitas pelos extremos. Iniesta [que já veterano deixou o Barça para atuar no ] é um corredor de longa distância, Coutinho não. A risada de Klopp teria vindo quando soube que o Barça havia contratado Dembélé para o lugar de Neymar e pensava no brasileiro para a posição de Iniesta, estando disposto a gastar € 145 milhões – a maior contratação na história dos catalães.

Escalação confirmada ✅



Assim joga o ! 🇧🇷 pic.twitter.com/L4REANvpsX — Goal Brasil (@GoalBR) 6 de junho de 2019

Mas como Philippe Coutinho teria vaga na Seleção se a ponta-esquerda é de Neymar, a não ser quando o camisa 10 está lesionado ou suspenso? Atuando mais avançado, com menos responsabilidade de recompor defensivamente e revezando um papel centralizado dentro de um 4-2-3-1 poderia ser uma resposta. Isso chegou a acontecer algumas vezes, embora não tenha entrado de vez no sistema.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Outra alternativa seria ver Neymar assumindo de vez a posição de meia armador dentro do mesmo esquema tático, posição em que teve boas atuações pelo treinado por Thomas Tuchel antes de sofrer uma segunda lesão no pé direito. A faixa esquerda, mais avançada, ficaria para Coutinho chegar por lá e centralizar na beira da área – aumentando as chances de aparecer com seu forte chute de longe. Contra o Qatar, Philippe deixou o gramado do Mané Garrincha como recordista de finalizações (4). Mas nenhuma delas foi a gol. Não deram trabalho ao goleiro qatari. Ele também criou bastante, mas quando se faz isso contra uma equipe bem mais frágil e não termina em gols é difícil exaltar somente a entrega.

Até porque todos nós conhecemos a habilidade e capacidade de Coutinho para decidir partidas, criar oportunidades letais e finalizar com maestria. Peguemos, por exemplo, as suas melhores atuações pelo Barcelona nesta última temporada 2018-19: quando foi decisivo – inclusive balançando as redes - na goleada por 5 a 1 sobre o , jogo em que os catalães não contaram com Messi, o brasileiro jogou aberto e avançado pela esquerda. O desempenho caiu quando foi recuado, vendo Dembélé mais à sua frente, e com isso a confiança também despencou. A sua última boa exibição mais marcante, já dentro de um cenário em que passou a ser alvo de críticas por parte de torcida e imprensa, foi nos 3 a 0 sobre o , onde agradou barcelonista com um golaço e os desagradou com a comemoração: adivinha como ele jogou em campo? Avançado pela extremidade esquerda.

Os melhores momentos de Philippe Coutinho no futebol profissional foram por ali, enquanto viveu alguns períodos de maior baixa jogando mais recuado. Pelo talento que possui, sempre poderá decidir com um gol ali ou uma assistência acolá. Mas a regularidade é o que dita a sua análise, e hoje ele não é um dos futebolistas mais admirados do mundo. Desde que deixou o Liverpool, jamais voltou a igualar o mínimo de 12 gols que teve sob o comando de Klopp.

Mais artigos abaixo

Richarlison e Gabriel Jesus disparam na artilharia da Seleção pós-Copa

Mesmo após Neymar ter sido substituído contra o Qatar, mais uma vez por causa de lesão, a ponta-esquerda não foi tão explorada por Philippe Coutinho. Cebolinha, do , foi o escolhido para a função. Diante de um adversário mais frágil, as tentativas do barcelonista ficaram apenas nisso: tentativas.

Se você tivesse que escolher ter na o Coutinho do Barcelona ou o do Liverpool, qual escolheria? Talvez o seu posicionamento ajude a explicar por que não voltou a ser aquele jogador que todos nós sabemos que ele é.