A lesão que pode tirar Courtois do Mundial de Clubes pelo Real Madrid

Goleiro belga lesionou a coxa no aquecimento do jogo contra o Mallorca e pode desfalcar o time de Carlo Ancelotti

O Real Madrid pode chegar com um desfalque de peso ao Mundial de Clubes. Isso porque o goleiro Thibaut Courtois lesionou a perna antes do jogo contra o Mallorca, por La Liga e pode não estar apto fisicamente para defender 'Los Blancos' no torneio disputado no Marrocos.

Antes mesmo da partida começar, durante o aquecimento dos atletas, o arqueiro sentiu dores no músculo abdutor da coxa esquerda. O músculo em questão fica localizado na parte externa da coxa e é fundamental para a impulsão dos movimentos de um jogador de futebol.

Sem seu goleiro titular, o Real Madrid foi com Andriy Lunin na meta e perdeu o duelo por 1 a 0 e viu o arquirrival Barcelona vencer sua partida e abrir oito pontos de vantagem na liderança de La Liga.

De acordo com o jornal Marca, Courtois será submetido a exames de ressonância magnética na segunda-feira (6) e só então será observada a gravidade da lesão e o tempo de recuperação, caso seja necessário.

Courtois se soma à lista de preocupações de Ancelotti para o Mundial, que já conta com Éder Militão e Karim Benzema sem certeza se conseguirão atuar no certame.

O principal objetivo do clube da capital espanhola é poder contar com Courtois para o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Liverpool, em 21 de fevereiro, no Anfield.