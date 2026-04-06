"Corra ou vá embora"... Mensagens duras para Mbappé no Real Madrid

Aumenta a polêmica na mídia espanhola em torno do desempenho do astro francês Kylian Mbappé após seu retorno de lesão.

Mbappé voltou ao time titular do Real Madrid na partida contra o Real Mallorca após ficar fora por causa de uma lesão no joelho, mas o jogo terminou com a derrota do time merengue (2 a 1), o que ampliou a diferença para o líder Barcelona para 7 pontos, aumentando a pressão sobre o atacante francês, que não conseguiu marcar apesar de suas várias tentativas.

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Embora o desempenho de Mbappé não tenha sido ruim, alguns jornalistas espanhóis demonstraram impaciência com sua falta de esforço defensivo, considerando que o jogador ainda não se adaptou à filosofia do Real Madrid.

O famoso jornalista Josep Pedrerol, apresentador do programa “El Chiringuito”, pediu ao técnico Álvaro Arbeloa que fizesse críticas severas ao jogador devido à sua fraca dedicação defensiva, assim como Luis Enrique fez com ele durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

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Ele não sabe o que é o Real Madrid

Ele disse em seu programa: “Mbappé é um jogador excepcional, mas ainda não compreendeu a grandeza do Real Madrid e o que esse emblema representa. Não se pode aceitar a ideia de relaxar na corrida ou no cumprimento das tarefas defensivas”.

Pedrerol relembrou o famoso discurso que Luis Enrique, ex-técnico do Paris Saint-Germain, dirigiu a Mbappé, quando exigiu que ele fosse um verdadeiro líder que defendesse sua equipe exatamente como fazia a lenda do basquete Michael Jordan.

Ele destacou que a torcida do Real Madrid espera do jogador um “despertar de verdade” e mais inteligência ao lidar com as exigências da camisa branca.

A equipe precisa dele

Por outro lado, o jornal espanhol “Marca” adotou uma postura mais equilibrada, observando que o Real Madrid demonstrou capacidade de alcançar resultados positivos mesmo na ausência de Mbappé, mas, ao mesmo tempo, destacou que a equipe precisa de seus gols nas fases decisivas da temporada.

O jornal escreveu: “Mbappé não marcou, o que é inacreditável. O Real Madrid precisa dos gols dele. Na verdade, a equipe parecia florescer com a presença dele. Mas a lesão dele também mostrou que a equipe é capaz de se adaptar sem ele”.

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E acrescentou: “Mbappé não participou das cinco vitórias consecutivas (com exceção de alguns minutos contra o Atlético), mas, mesmo assim, a equipe continuou a ter sucesso. Não é que Mbappé tenha jogado mal, mas também não foi excepcional, nem jogou mal.”

Essa polêmica surge em um momento delicado para o Real Madrid, que busca salvar sua temporada pela Liga dos Campeões, em meio a expectativas de que o desempenho de Mbappé nas próximas semanas será decisivo para determinar o sucesso de sua primeira experiência com a camisa do clube merengue.