Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
MbappeGetty Images

Traduzido por

"Corra ou vá embora"... Mensagens duras para Mbappé no Real Madrid

K. Mbappe
La Liga
Real Madrid
França
Espanha

O que está acontecendo no Santiago Bernabéu?

Aumenta a polêmica na mídia espanhola em torno do desempenho do astro francês Kylian Mbappé após seu retorno de lesão.

Mbappé voltou ao time titular do Real Madrid na partida contra o Real Mallorca após ficar fora por causa de uma lesão no joelho, mas o jogo terminou com a derrota do time merengue (2 a 1), o que ampliou a diferença para o líder Barcelona para 7 pontos, aumentando a pressão sobre o atacante francês, que não conseguiu marcar apesar de suas várias tentativas.

As especulações sobre a possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid continuam a agitar o mundo do futebol, muitos torcedores estão ansiosos para ver como essa novela se desenrolará. Enquanto isso, para aqueles que gostam de acompanhar as partidas e fazer suas apostas, o Betano app oferece uma plataforma conveniente e fácil de usar. Com ele, é possível ficar por dentro das últimas notícias e estatísticas dos jogos, além de ter acesso a diversas opções de apostas. Assim, mesmo que o futuro de Mbappé ainda seja incerto, os fãs podem se manter engajados e informados sobre o que acontece dentro e fora dos campos.

Embora o desempenho de Mbappé não tenha sido ruim, alguns jornalistas espanhóis demonstraram impaciência com sua falta de esforço defensivo, considerando que o jogador ainda não se adaptou à filosofia do Real Madrid.

O famoso jornalista Josep Pedrerol, apresentador do programa “El Chiringuito”, pediu ao técnico Álvaro Arbeloa que fizesse críticas severas ao jogador devido à sua fraca dedicação defensiva, assim como Luis Enrique fez com ele durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR

Leia também: Está decidido: o Real Madrid dispensa três jogadores... e impõe “condições severas” para a permanência de outros quatro

Ele não sabe o que é o Real Madrid

Ele disse em seu programa: “Mbappé é um jogador excepcional, mas ainda não compreendeu a grandeza do Real Madrid e o que esse emblema representa. Não se pode aceitar a ideia de relaxar na corrida ou no cumprimento das tarefas defensivas”.

Pedrerol relembrou o famoso discurso que Luis Enrique, ex-técnico do Paris Saint-Germain, dirigiu a Mbappé, quando exigiu que ele fosse um verdadeiro líder que defendesse sua equipe exatamente como fazia a lenda do basquete Michael Jordan.

Ele destacou que a torcida do Real Madrid espera do jogador um “despertar de verdade” e mais inteligência ao lidar com as exigências da camisa branca.

A equipe precisa dele

Por outro lado, o jornal espanhol “Marca” adotou uma postura mais equilibrada, observando que o Real Madrid demonstrou capacidade de alcançar resultados positivos mesmo na ausência de Mbappé, mas, ao mesmo tempo, destacou que a equipe precisa de seus gols nas fases decisivas da temporada.

O jornal escreveu: “Mbappé não marcou, o que é inacreditável. O Real Madrid precisa dos gols dele. Na verdade, a equipe parecia florescer com a presença dele. Mas a lesão dele também mostrou que a equipe é capaz de se adaptar sem ele”.

Leia também: “Comportamento antiético”... Hakimi manobra contra o Paris com a carta do Real Madrid

E acrescentou: “Mbappé não participou das cinco vitórias consecutivas (com exceção de alguns minutos contra o Atlético), mas, mesmo assim, a equipe continuou a ter sucesso. Não é que Mbappé tenha jogado mal, mas também não foi excepcional, nem jogou mal.”

Essa polêmica surge em um momento delicado para o Real Madrid, que busca salvar sua temporada pela Liga dos Campeões, em meio a expectativas de que o desempenho de Mbappé nas próximas semanas será decisivo para determinar o sucesso de sua primeira experiência com a camisa do clube merengue.

Publicidade