Coronavírus faz Willian mudar de postura em relação a contrato com o Chelsea

O brasileiro tem vínculo com o clube inglês até o meio do ano, quando a temporada iria terminar

Willian e Chelsea não estavam se entendendo nas negociações de renovação contratual. O brasileiro, ídolo histórico do clube e um dos jogadores mais experientes do elenco, pedia mais três anos de vínculo, enquanto os Blues só lhe ofereciam dois. Até mesmo uma transferência para o Arsenal, rival da cidade, chegou a ser especulada.

Só que isso mudou por causa da pandemia do coronavírus Covid-19, que teve como consequência direta a paralização dos torneios de futebol. Hoje, a expectativa é de que a Premier League inglesa possa voltar em 30 de abril, mas como a pandemia tem implicado em mudanças constantes ainda não sabemos, de fato, quando o futebol irá voltar de vez.

O contrato de Willian com o termina no meio do ano, mas o brasileiro já se comprometeu a seguir vestindo a camisa dos Blues caso a atual temporada seja estendida para um período posterior.

"O meu contrato finaliza em julho (dia 1º)", disse ao Esporte Interativo. "E se tiver de jogar nessas datas, nesses meses, não teria qualquer problema em terminar a liga de forma a ser leal ao clube, tal como sempre foram comigo. Independentemente de ter um papel assinado", garantiu.

Considerando todas as competições, Willian disputou 37 jogos nesta temporada e, além de ser o líder de assistências do time (6), é um dos vice-artilheiros do time (7 gols).