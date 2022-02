Corinthians x São Bernardo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para Corinthians x São Bernardo, na Neo Química Arena, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). O Timão quer emplacar mais uma vitória na competição.

O São Bernardo, por sua vez, está há três jogos sem perder, sendo um deles uma vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0. O Corinthians emplacou duas vitórias sobre Ituano e Mirassol, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, Fernando Lázaro, técnico interino do time, deverá promover o tão esperado quinteto, com Willian, Giuliano, Renato Augusto, Paulinho e Róger Guedes, entre os titulares. Apesar disso, o treinador não contará com Gabriel Pereira, que está afastado por Covid-19.

O São Bernardo, comandado por Márcio Zanardi, terá que ajustar algumas peças na formação inicial, já que muitos jogadores estão ausentes, incluindo Matheus Davó que está emprestado pelo Timão e, por questões contratuais, não poderá atuar.

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Cantillo (Du Queiroz), Renato Augusto, Paulinho, Giuliano; Willian e Róger Guedes.

Possível escalação do São Bernardo: Júnior Oliveira; Joílson, Ligger, Matheus Salustiano; Léo Gomes, Cristovam, Vitinho Mesquita, Silvinho, Igor Fernandes; Paulinho Mocelim e João Carlos.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

GABRIEL PEREIRA: afastado por Covid-19

JUAN OLIVEIRA: lesionado

RÓBSON BAMBU: não inscrito

SÃO BERNARDO:

RODRIGO SOUZA: suspenso (terceiro cartão amarelo)

ALEX ALVES: lesionado

GIONNOTTI: lesionado

MATHEUS DAVÓ: questão contratual (emprestado pelo Corinthians)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e São Bernardo será transmitido ao vivo pela Record TV, na TV aberta, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Paulistão Play, no streaming, nesta quarta-feira (16).