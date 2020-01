Corinthians x Palmeiras por Rony? Entenda a situação do atacante do Athletico

Clubes paulistas disputam a contratação do jogador de 24 anos; Furacão pede 6 milhões de euros

A temporada ainda não começou no futebol brasileiro, mas e já travam o primeiro clássico. Pelo menos fora dos gramados. Isso porque as duas equipes buscam a contratação do atacante Rony, do -PR.

Segundo o portal Globoesporte.com, o , com autorização do Furacão, já tem um acerto verbal com Rony e seu representante. No entanto, o que "atrapalha" a negociação é que o pede 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% perteceriam ao próprio jogador, porém, os paranaenses não confirmam.

Desta forma, o Corinthians pretende oferecer 5 milhões de euros pelo jogador, com auxílio do banco BMG, e estaria buscando com parceiros o 1 milhão de euros que resta.

Rony despontou no ataque do Athletico-PR justamente sob comando de Tiago Nunes, hoje treinador do Timão e que teria pedido à diretoria a contratação do jogador.



(Foto: HEULER ANDREY/AFP/Getty Images)

Palmeiras também quer

Quem também demonstrou interesse na contratação de Rony foi o Palmeiras, que ainda não anunciou novos nomes para o elenco de 2020.

O , de acordo com o GE, já conversou com representantes do jogador e teria entregado ao Athletico-PR uma proposta. No entanto, o "impecilho" nas negociações seria, outra vez, a multa contratual.

Rony

Diante do impasse, Rony treina separado do restante do elenco do Athletico-PR desde o início da semana. O atacante tem contrato até julho de 2021 com o Furacão, que diz ainda que se outra equipe adquirir os 50% que pertencem ao Athletico, o próprio time paranaense teria que comprar os 50% pertencentes ao atacante ou deixá-lo livre para sair.

O técnico do Furacão, Dorival Junior, afirmou em entrevista coletiva que conta com o atacante para a temporada, mas deixou nas "mãos da diretoria".