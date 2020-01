Rony no Corinthians? Veja as últimas da negociação com o atacante do Athletico

Após perder Michael para o Fla, o clube paulista tem outro jovem atacante como alvo: Rony, do Furacão, pode estar próximo do Corinthians

Depois do último capítulo da "novela Michael", o não deve interromper as produções em seu departamento de dramaturgia por muito tempo. O clube paulista está interessado em outro atacante jovem, caro e valorizado no mercado: Rony, do , é a bola da vez.

O interesse do Corinthians pelo atleta não é novo: segundo João Paulo Cappellanes, da Rádio Bandeirantes, o já vinha de olho em Rony faz algum tempo, mas se assustou com a pedida do Athletico pelo jogador.

Agora, as especulações voltaram a todo vapor: foi noticiado que Rony não irá viajar com o resto da delegação do Furacão para a disputar amistosos de pré-temporada diante do e do . Segundo informações do Athletico, o atleta permaneceu em Curitiba para tratar de sua renovação de contrato.

No entanto, o negócio pode sair. De acordo com informações de Nadja Mauad, repórter do Globoesporte, Corinthians e Athletico estão negociando valores e não é impossível que Rony deixe o Furacão. É provável que os clubes façam uma reunião para tratar do assunto hoje mesmo, nesta terça-feira (14).

De negativo para o Corinthians, fica a boa fama do Athletico em negociar: o clube paranaense é conhecido por ser "duro na queda" (como o Benfica está percebendo) e por não ceder facilmente. Sob o comando do presidente Mário Celso Petraglia, o Furacão pode acabar exigindo que os paulistas paguem a multa rescisória do jogador.