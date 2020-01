Onde assistir a Racing x Athletico-PR, amistoso de pré-temporada?

Os times têm seus primeiros compromissos no ano, ambos com treinador novo

Como parte da pré-temporada, o -PR vai disputar dois amistosos com seu time principal na : abre sua 'turnê' diante do nesta quarta-feira, 15, antes de medir forças com o no final de semana - justamente o time que o eliminou na última edição da .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Racing x DATA Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio del Bicentenario - San Juan, ARG HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Getty

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura TNT e no EI Plus.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RACING (ARG)

O clube argentino terminou o campeonato nacional de 2020 apenas na oitava colocação, mas na zona de classificação para a fase de grupos da Sul-Americana. O time também está de técnico novo, Sebastián Beccacece terá o jogo como seu primeiro compromisso pelo clube.

Provável escalação do Racing: Arias; Montoya, Nery Domínguez, Orban, Mena; Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; Barbona, Lisandro López e Fértoli.

ATHLETICO-PR

O atual campeão da Copa do vai ter seu primeiro compromisso do ano. Será a estreia de Dorival Jr. no comando do Furacão e uma preparação para a Libertadores, que começa para o Athletico no dia 3 de março, contra o (URU), pela fase de grupos.

Provável escalação do Athletico: ; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Nikão e Carlos Eduardo.

ÚLTIMOS JOGOS

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 1 x 0 Racing 7 de dezembro de 2019 Racing 2 x 0 Tigre Trofeo de Campeones 14 de dezembro de 2019

ATHLETICO-PR