Corinthians x Palmeiras: pichações e 'resposta' no gramado antes mesmo da bola rolar

Ato de vandalismo associado a palmeirenses foi feito na madrugada da terça para a quarta. Clube de Itaquera responde com as iniciais do clube

O clima de clássico entre Corinthians e Palmeiras já começou antes mesmo da bola rolar na Arena Corinthians. Na madrugada da terça-feira para a quarta (22), o gramado do estádio corintiano foi pichado. Para o duelo, o deu um jeito para apagar a provocação feita. Sobre o "8 x 0", colocou as iniciais do clube (SCCP) nas duas áreas.

Quando os funcionários do chegaram à arena pela manhã, se depararam com cenas de vandalismo: uma pichação escrito "8 x 0" em uma das áreas. Em uma das traves foi pintado "Cássio frango", em referência ao goleiro corintiano. O 8 x 0 referido, trata-se da maior goleada já registrada no clássico entre Corinthians e , ela aconteceu em 1933, favorável ao . Nos arredores da estação Itaquera, que fica ao lado do estádio, várias colagens de notícias de títulos do Palmeiras foram coladas aos postes.

O Derby já amanheceu polêmico em . Nesta madrugada, parte do gramado e uma das traves da Arena Corinthians foram pixadas com mensagens provocativas aos corinthianos. Também estão sendo espalhadas faixas por torcedores do Palmeiras pela cidade. pic.twitter.com/kHerdCykUY — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) July 22, 2020

O sistema de câmeras da Arena flagrou a atividade do suspeito. A polícia já identificou o homem, que confessou ter invadido e feito as pichações. Além das áreas e das traves, placas de publicidade e o túnel de saída de emergência também foram alvos de vandalismo, de acordo com o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, publicado pelo Globo Esporte.

Considerado o maior jogo do Estado de São Paulo e um dos maiores clássicos do , Corinthians e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do 2020. O jogo, assim como tem sido adotado no Brasil, será sem torcida.

A solução "inusitada" que o time da zona leste de São Paulo encontrou para driblar esse problema da pichação na área, foi fazer uma outra inscrição. Sobre o "8 x 0" foi colocado as iniciais do clube (SCCP) nas duas pequenas áreas.

O Timão vive uma situação delicada no Paulista. Se perder, em casa, para o maior rival, o time dirigido por Thiago Nunes ficará de fora das fases finais do torneio estadual. Uma vitória do Alvinegro, leva a decisão para a última rodada.