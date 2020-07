O que o Corinthians precisa para se classificar no Paulista?

O Corinthians corre risco de rebaixamento? Em terceiro no Grupo D, situação do Alvinegro no Paulistão não é tão simples

O retorna nesta quarta-feira, 22 de julho, após mais de quatro meses de paralisação. Corinthians e Palmeiras duelam já nesta primeira rodada após o hiato sem jogos. E o dérbi pode ser decisivo para o Alvinegro, que pode dar adeus ao antes mesmo do mata-mata.

O está em terceiro lugar no Grupo D, com 11 pontos, e não pode mais alcançar o Red Bull , primeiro colocado, nas duas últimas rodadas. O Alvinegro pode ficar com a segunda vaga do grupo para os playoffs, hoje ocupada pelo . Porém, a situação do Corinthians não é simples.

O que o Corinthians precisa fazer para se classificar no Paulista?

A conta é simples. O time de Tiago Nunes precisa vencer seus próximos dois jogos e torcer para o Guarani perder os dois duelos que ainda restam para o término da fase de grupos. Lembrando que os times do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase do Paulistão.

Caso o Corinthians empate ou perca qualquer um dos seus dois jogos faltantes, o time já estará eliminado do Campeonato Paulista de 2020.

Se chegar à última rodada com chances de classificação, o Alvinegro terá que torcer para um rival. O Guarani enfrentará o no último jogo antes das quartas de final do estadual.

O único classificado no grupo é o Red Bull Bragantino, que pode ser ultrapassado em pontos pelo Guarani, Corinthians e Ferroviária não alcançam mais o time de Brangança Paulista. A Ferroviária, por sinal, está na mesma situação do Corinthians, atrás do Alvinegro pelo critério de desempate de gols marcados: 12 contra 11.

Classificação atual do Grupo D

POSIÇÃO TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1 Red Bull Bragantino 17 10 5 2 3 2 Guarani 16 10 4 4 2 3 Corinthians 11 10 2 5 3 4 Ferroviária 11 10 2 5 3

Próximos jogos do Corinthians

22 de julho: Corinthians x - 21h30, na Arena Corinthians

26 de julho: Oeste x Corinthians - 16h, na Arena Barueri

Próximos jogos do Guarani

23 de julho: x Guarani - 20h, no Estádio Primeiro de Maio

26 de julho: Guarani x São Paulo - 16h, na Vila Belmiro

Próximos jogos da Ferroviária

22 de julho: x Ferroviária - 16h30, no Canindé

26 de julho: Ferroviária x Inter de Limeira - 16h, no Morumbi

O Corinthians corre risco de rebaixamento?

A possibilidade existe, mas é pequena. Matematicamente, quatro pontos (uma vitória e um empate) nesta reta final livram o Corinthians de qualque chance de cair para a Série A2.

No Paulistão, caem para a segunda divisão os dois times de pior campanha, independente do grupo. Atualmente, o Corinthians ocupa a 10ª posição na tabela, três pontos acima da zona de rebaixamento, que hoje tem Botafogo (8 pontos) e (7 pontos).

Entre Corinthians e zona de rebaixamento estão: Ferroviária (11 pontos), Oeste (10), Ituano (10) e Água Santa (10).

Todos os time da parte de baixo da tabela teriam que somar pontos nas duas últimas rodadas e o Corinthians, perdendo os dois (ou até mesmo empatando um e perdendo o outro) pode ser rebaixado.