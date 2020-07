Corinthians x Palmeiras e Gre-Nal: clássicos serão disputados sem torcida pela 1ª vez

Pandemia da Covid-19 cria situação inédita para dois dos maiores clássicos do Brasil; Grêmio e Internacional jogam em Caxias do Sul

Pela primeira vez na história, dois dos maiores clássicos do não terão torcida nos estádios. Corinthians x Palmeiras e o Gre-Nal 425 serão disputados com portões fechados nesta quarta-feira, 22, ambos às 21h30.

A situação excepcional é uma medida de segurança adotada pelas autoridades de saúde e pelas federações estaduais para conter o avanço da Covid-19 . Em , mais de 20 mil mortes pelo coronavírus já foram confirmadas. Já no Rio Grande do Sul, o número é bem menor (1.349, até 21 de julho), mas as mortes estão aumentando dia-a-dia.

Primeiro x sem torcida

No Derby Paulista, em situações normais, apenas a torcida do Corinthians estaria presente na Arena do Alvinegro. Os clássicos no Estado de São Paulo só contam com os torcedores do time mandante.

Porém, esta medida permite que o estádio inteiro esteja disponível para ser ocupado, sem a necessidade de "perder cadeiras" que seriam usadas para separar os torcedores. No último Corinthians x Palmeiras no estádio do Alvinegro, no Brasileirão do ano passado, 43.045 corintianos estiveram presentes.

Apenas três duelos entre alvinegros e palestrinos tiveram públicos menores do que 10 mil pessoas, como divulgou o GloboEsporte.com . O menor público no Derby aconteceu em agosto de 2000, quando somente 3.139 pessoas estiveram no Morumbi e viram o Corinthians vencer por 1 a 0, gol de Gil.

Será o segundo jogo sem torcida do Corinthians em sua nova casa. No último jogo antes da paralisação, o Alvinegro recebeu o Ituano com os portões fechados .

Primeiro Gre-Nal sem torcida

Após 424 clássicos entre e , o jogo desta quarta-feira não terá tricolores nem colorados pela primeira vez na história. É o primeiro clássico desde o Gre-Nal da Libertadores , quando mais de 53 mil torcedores estiveram na arena gremista.

O duelo desta quarta-feira acontecerá em do Sul, e não no Beira-Rio, como seria caso o jogo fosse disputado em condições normais. Porém, o prefeito de Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB) não autorizou a realização do jogo na cidade.

Não será o primeiro Gre-Nal fora da capital gaúcha. Em 2011, por sinal, Grêmio e Internacional disputaram o primeiro clássico fora do Brasil - e o público foi um dos piores da história. Os dois time entraram em campo com times reservas em Riviera, no , pela quinta rodada do . Apenas quatro mil pessoas estiveram no Estádio Atilio Paiva de Oliveira.

Grêmio e Internacional jogaram sem público na última rodada do antes da paralisação. O Tricolor venceu o São Luis por 3 a 2 ; já o Colorado goleou o São José por 4 a 1 .