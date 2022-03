Corinthians x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (18) para Corinthians x Cruzeiro, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 20h (do horário de Brasília). As Brabas do Timão vão em busca do seu quarto título da competição.

Após mais uma temporada vitoriosa, o Corinthians quer manter o alto nível já apresentado. Já o Cruzeiro vai em busca de um troféu inédito.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Corinthians, de Arthur Elias, terá duas ausências importantes. Ainda na final da Supercopa do Brasil, o Timão confirmou que a goleira Kemilli e a lateral Katiuscia romperam o lingamento cruzado. Além da craque do time Gabi Zanotti, que está com canelite.

Dessa forma, o treinador não poderá com essas três jogadoras, mas, mesmo assim, deve manter a base do time que empatou com o Galo no último jogo.

Já o Cruzeiro não terá desfalques para o duelo.

Possível escalação do Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna Campiolo, Tarciane e Yasmim; Diany, Grazi e Mariza; Jaqueline Mylena e Bianca Gomes.

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi; Nine, Gabi Arcanjo, Joice (Camila Ambrósio) e Rebeca (Isa Fernandes); Robinha, Mari Pires, Rafa Andrade; Rita Bove, Marília e Vanessinha.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Kemelli: lesionada

Katiuscia: lesionada

Gabi Zanotti: canelite

CRUZEIRO:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (18), no Parque São Jorge.