Corinthians x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão recebe o Bahia neste sábado (21), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado pelo na última rodada, o busca a vitória em casa contra o neste sábado (21), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Bahia DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x Bahia será exibido pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Após ser derrotado pelo Fluminense, no Brasileirão, e pelo Independiente del Valle, na Copa Sul-Americana, o volta suas atenções para o torneio nacional antes de viajar para o e decidir a vaga para a final da SulA.

Pressionado por um bom resultado neste sábado (21), Fabio Carille não deve utilizar equipe reserva para o duelo contra o Bahia. No entanto, Manoel e Danilo Avelar podem ser preservados, enquanto Júnior Urso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deverá ser substituído por Matheus Jesus.

Atualmente, o Corinthians ocupa a quinta posição, com 32 pontos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fágner, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Gabriel; Matheus Jesus, Pedrinho, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love

BAHIA

Sem perder há nove jogos, com quatro vitórias e cinco empates, o Bahia encerrou o primeiro turno do Brasileirão na sétima posição, com 31 pontos, e agora sonha com uma vaga na .

"Se a gente conseguir repetir essa média de pontos, a gente tem uma média mínima de pontos para que consiga chegar nas duas últimas rodadas com possibilidades reais de atingir a pontuação da Libertadores. Acho possível. Agora, temos objetivos a curto prazo. O primeiro é a manutenção na Primeira Divisão. A médio prazo, é a Sul-Americana. A longo prazo, que só vai definir nas últimas rodadas, é a vaga na Libertadores. Para não perdermos de vista, a gente vai jogo a jogo", disse Roger Machado.

Para o duelo, o técnico não contará com o atacante Lucca, que deverá ser substituído por Élber, além da saída de Alejandro Guerra para a entrada de Ronaldo.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo; Artur, Élber e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Corinthians Brasileirão 14 de setembro Corinthians 0 x 2 18 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente del Valle x Corinthians Copa Sul-Americana 18 de setembro 21h30 (de Brasília) Corinthians x Brasileirão 29 de setembro 11h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Bahia Brasileirão 7 de setembro Bahia 1 x 1 Brasileirão 15 de setembro

Próximas partidas