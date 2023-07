Corinthians vai pagar US$ 1,8 milhão de luvas a Matías Rojas

Valor será diluído no contrato do meia-atacante, que ainda terá salário de US$ 120 mil mensais no período de vínculo no Parque São Jorge

O Corinthians vai pagar US$ 1,8 milhão (R$ 8,6 milhões na cotação atual) de luvas a Matías Rojas, como soube a GOAL. O valor será diluído no contrato do meio-campista de 27 anos. Ele assinou por quatro temporadas no Parque São Jorge e terá salário mensal de US$ 120 mil (R$ 573 mil).

O custo mensal do jogador para o clube será de R$ 752 mil. Ele, inclusive, já foi anunciado pela diretoria como novo reforço. O atleta deve começar a treinar com o restante do grupo no decorrer desta semana.

Matías Rojas já viajou a São Paulo para firmar o novo compromisso com os paulistas. O jogador pode ser regularizado a partir desta segunda-feira (3), quando se inicia a janela de transferências do futebol brasileiro.

O paraguaio ficou livre do contrato com o Racing, da Argentina, na última sexta-feira (30) e já estava acertado com o Corinthians. Ele firmou um pré-contrato com o clube de São Paulo ainda em meados de abril.

Matías Rojas disputou 18 partidas pelo Racing em 2023, somando 1.286 minutos em campo. No período, o atleta marcou nove gols e se responsabilizou por uma assistência.