Corinthians retoma contato após "não" e tenta acordo com Vítor Pereira

O Corinthians voltou a fazer um novo contato por Vítor Pereira. Depois de o técnico falar "não" ao clube no mercado da bola, a diretoria retomou as conversas e propôs um valor superior ao conversado anteriormente. A informação sobre a retomada das conversas entre clube e treinador foi inicialmente divulgada pelo apresentador Neto e confirmada pela GOAL.

As tratativas são conduzidas pelo escritório do agente Giuliano Bertolucci. O brasileiro tem boa relação com o empresário de Vítor Pereira, o iraniano Kia Joorabchian, e se responsabiliza por representar o Timão na negociação.

Os paulistas contarão com um parceiro para arcar com os salários do lusitano e os membros de sua comissão técnica. Em caso de acordo, ele viajará ao Brasil com uma equipe considerável. Ao menos, quatro auxiliares o acompanhariam em uma mudança para o país.

Depois de uma sequência de respostas negativas do mercado da bola — Jorge Jesus, Rui Vitória, Luís Castro e o próprio Vítor Pereira disseram "não" ao clube —, a diretoria tenta uma cartada final na busca por um treinador. O desejo é que ele seja português. Não à toa Leonardo Jardim e Paulo Fonseca também foram procurados. O primeiro sinalizou com interesse, enquanto o segundo avisou que não pretende se mudar para o Brasil neste momento da carreira.

Vítor Pereira tinha feito uma pedida de cerca de R$ 2 milhões mensais para ele e sua equipe em sua primeira conversa com o Corinthians, ocorrida ainda no início do mês. O clube buscou aporte financeiro para pagar os salários do comandante, considerado elevado para os padrões brasileiros, mas não conseguiu alguém para pagá-lo à época.

Ao ver o distanciamento com o técnico, o clube procurou Rui Vitória, que descartou a sua mudança para o país. O último a receber uma proposta oficial foi Luís Castro, atualmente no Al-Duhail, do Qatar. O treinador, no entanto, aceitou uma oferta vinda do Botafogo, de John Textor.