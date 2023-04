Corinthians x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV

O Corinthians recebe o Remo na noite desta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Leão pode perder até por um gol para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Caio Ribeiro e Lédio Carmona.

Sem vencer há dois jogos, o Corinthians chega pressionado em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Como perdeu o primeiro jogo, a equipe agora entra em campo precisando vencer por três gols de diferença para garantir a classificação. Caso o triunfo seja por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Por outro lado, mesmo com a vantagem construída em casa, o Remo optou por poupar seus principais jogadores nos jogos decisivos do Campeonato Paraense. No jogo de ida das semifinais do estadual, o time empatou em 1 a 1 com o Cametá. Assim, o técnico Marcelo Cabo terá todo o elenco disponível para o confronto contra o Timão.

Ao longo de nove jogos disputados, o confronto entre Corinthians e Remo tem se mostrado bastante equilibrado. Cada equipe conquistou três vitórias, além de terem ocorrido três empates. O Timão marcou um total de 11 gols, enquanto o time paraense marcou sete.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Giuliano; Barletta, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Cuca.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Matheus Galdezani e Pablo Roberto; Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

Corinthians

Pedro, Fagner, Renato Augusto, Balbuena, Caetano e Rafael Ramos são desfalques.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?