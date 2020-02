Corinthians eliminado na Libertadores: o mesmo Guarani e o mesmo carrasco

Fernando Fernández também havia marcado gol no Alvinegro em 2015, também em Itaquera

O chegou a abrir 2 a 0 sobre o , resultado que encaminhava a classificação dos brasileiros para a próxima fase da pré-Libertadores após a derrota por 1 a 0 na ida, mas depois da expulsão de Pedrinho os visitantes acharam um gol e o resultado de 2 a 1 foi suficiente para, mais uma vez, bater o Alvinegro na competição continental.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Em 2015, os paraguaios eliminaram o Corinthians nas oitavas de final. E nesta quarta-feira (12) não foi apenas um carrasco que se repetiu: como se não bastasse o algoz ter sido o Guarani, o mesmo jogador que decretou a eliminação corintiana cinco temporadas atrás voltou a estufar as redes.

Mais times

O mesmo Fernando Fernández que, em 2015, sacramentou a eliminação do Corinthians repetiu a dose agora em 2020 – desta vez em cobrança de falta que contou com falha do goleiro Cássio.





Tanto o Guarani quanto Fernández reforçaram ainda mais a imagem de carrascos corintianos.