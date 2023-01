Corinthians perde mais volantes por lesão e acende alerta antes de clássico

Fausto Vera era uma das peças já no DM da equipe por entorse no tornozelo; Paulinho faz aprimoramento físico após lesão grave no joelho

A temporada do Corinthians começou com problemas no departamento médico. Nesta quinta-feira (26), o clube confirmou as lesões musculares dos volantes Cantillo e Maycon, que se juntam a Fausto Vera, também entregue ao DM.

Dos três, o problema de Cantillo é o mais grave. O colombiano sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, enquanto Maycon teve uma de grau 1, no mesmo músculo da perna esquerda. Vera desfalcou o Timão nas últimas três rodadas por um entorse no tornozelo, mas está próximo de retornar.

Getty Images

O clube do Parque São Jorge preferiu não expor o tempo de recuperação dos atletas, mas, de acordo com o histórico, são tempos distintos. Em lesões de grau 1, o problema pode perdurar de duas a três semanas, enquanto grau 2 pode deixar um atleta fora de 45 dias a 2 meses.

As lesões ligaram um alerta no Corinthians. Isso porque o Timão conta com poucas opções para a volância: além dos três machucados, Fernando Lázaro tem Du Queiroz e Roni para a posição. Paulinho, também volante, está em processo de aprimoramento físico após lesão grave no joelho.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (29), quando faz o seu primeiro clássico da temporada. No Morumbi, o Timão encara o São Paulo, e a bola rola às 18h30.