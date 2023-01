Ex-Corinthians, João Victor é emprestado ao Nantes pelo Benfica

Zagueiro de 24 anos assina contrato até junho de 2023 com o clube da Ligue 1. Ele ainda não se firmou no futebol europeu e só disputou 143 minutos

O Nantes, da França, acertou a contratação de João Victor, do Benfica, por empréstimo até 30 de junho de 2023. A informação foi inicialmente divulgada pela imprensa portuguesa e confirmada pela GOAL.

A negociação foi alinhavada na noite desta segunda-feira (23) — houve uma reunião remota entre o estafe do jogador e os dois clubes para discutir a situação. O atleta é esperado nos próximos dias em terras francesas para assinar compromisso até o fim da temporada europeia.

Contratado pelo Benfica em julho do ano passado por 9,5 milhões de euros, João Victor firmou vínculo até 30 de junho de 2027. Ainda sem se firmar no Estádio da Luz — ele fez apenas três jogos neste ano, somando 143 minutos —, o defensor foi cedido ao clube francês.

Não há confirmação sobre cláusula com opção de compra do zagueiro no contrato de empréstimo. O jogador, contudo, não está nos planos para a atual temporada. É possível que ele seja utilizado em 2023/2024. A situação, porém, depende do rendimento que ele tiver na Ligue 1.

João Victor explodiu no Brasil depois surgir no elenco principal do Corinthians. O jogador atuou como lateral direito e zagueiro. A versatilidade foi um dos pontos que agradou à diretoria do Benfica no mercado da bola do ano passado.