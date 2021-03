Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Derby será disputado nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro clássico do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Rodrigo Guarizo

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta (3), às 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter o primeiro jogo contra o São Caetano adiado por conta do jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Palmeiras vai estrear no Paulistão justamente contra o seu rival Corinthians.

No entanto, visando a decisão do torneio nacional, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo os reservas, além de Luan, expulso contra o Grêmio e fora do segundo jogo.

Semana começando com reapresentação e você confere os detalhes das atividades de hoje 👇🎥#AvantiPalestra pic.twitter.com/1hbYNXluPT — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2021

Já o Corinthians estreou sem gols com o RB Bragantino e busca a primeira vitória no Paulista.

No momento, o Timão aguarda novos resultados após diversas pessoas testarem positivo para a Covid-19.

Timão volta ao trabalho no CT Dr. Joaquim Grava de olho no Derby no meio desta semana pelo @Paulistao!



📸 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/dTTjrm0QA2 — Corinthians (@Corinthians) March 1, 2021

"Os exames chegaram e tinham alguns casos positivos. Mas mandamos fazer a revisão pelo risco de falso positivo. Por volta das 15h30, devemos ter as confirmações. Tivemos um ou dois casos com febre, mas o restante estava assintomático", disse Joaquim Grava, consultor médico do clube.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel.

Provável escalação do Palmeiras: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 0 x 0 Corinthians Paulista 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Ponte Preta Paulista 7 de março de 2021 11h (de Brasília) São Caetano x Corinthians Paulista 14 de março de 2021 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Grêmio 0 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas