Por que torcedores do Palmeiras comemoraram a expulsão de Luan?

Depois de cometer o pênalti contra o Tigres, no Mundial, zagueiro do Verdão é expulso na final da Copa do Brasil e revolta torcedores

O Palmeiras largou na frente nos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, em uma partida segura para trazer a vantagem do empate para o jogo de volta, no Allianz Parque. Mas apesar da boa atuação da equipe como um todo, um jogador saiu de campo extremamente em baixa com os torcedores: o zagueiro Luan, expulso após acertar uma cotovelada em Diego Souza.

O defensor de 27 anos já vinha sendo um dos nomes mais contestados do elenco Alviverde, desde a temporada de 2018, quando falhou na semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, no lance que resultou no gol de Benedetto e na eliminação do Verdão.

Reserva em boa parte desta temporada, Luan assumiu a titularidade da equipe após a lesão de Felipe Melo, que até então vinha formando dupla de zaga com Gustavo Gómez. Contudo, o camisa 13 colecionou alguns maus momentos desde então.

A primeira “bronca” da torcida veio durante a semifinal da Libertadores, contra o River Plate. Momentos antes de a bola rolar pela primeira partida do confronto, na Argentina, Luan sentiu um desconforto na região lombar e foi cortado de última hora. Alan Empereur assumiu a vaga e jogou bem, assim como toda a equipe do Palmeiras, que teve uma atuação praticamente perfeita naquela noite.

Para a final da Libertadores, Luan recuperou a vaga de titular, mas foi no Mundial de Clubes que o zagueiro viu parte da torcida perder a paciência. Na derrota para o Tigres, na semifinal, o pênalti que originou o gol de Gignac foi cometido justamente por Luan, em um lance de desatenção. O gol custou a eliminação do Palmeiras e a chance de finalmente conquistar o tão sonhado título mundial. Na disputa pelo terceiro lugar, Luan também não fez uma boa partida, assim como todo o time do Palmeiras, que viu o Al Ahly sair com a vitória nos pênaltis.

Luan entregou uma libertadores para o Boca, mundial para o tigres e agora apronta isso. Até quando vai manter esse asno — Lucaaax 🐷🇮🇪 (@thadeu63) March 1, 2021

Gomes errou no paulistinha. Ok.

Luan errou na semifinal da Libertadores contra o Boca, Mundial e agora contra na final da Copa do Brasil. Não vê quem não quer a diferença abissal. — IgoranRN (@IgoranRN) March 1, 2021

Quando acaba o contrato do Luan do Palmeiras? Fez cagada contra o Boca, contra o Tigres e agora contra o Grêmio! Parabéns Luan! Não pode jogar jogo decisivo ! — edbuenojs (@edbuenojs_) March 1, 2021

Então, neste domingo (28), nos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil, o Palmeiras derrotava o Grêmio por 1 a 0 com autoridade, sem sofrer perigos, até que Luan acertou uma cotovelada no rosto de Diego Souza, em um lance infantil próximo à lateral do campo.

O zagueiro Luan pediu desculpas para Diego Souza e para a torcida do @Palmeiras pela cotovelada que gerou sua expulsão.



Vai fazer falta na segunda final da Copa do Brasil? pic.twitter.com/U6cz2IDgyc — Goal Brasil (@GoalBR) March 1, 2021

Com o atacante sangrando, o defensor levou o cartão vermelho, aos 18 minutos da segunda etapa, e deixou a equipe de Abel Ferreira com um jogador a menos. Alguns torcedores não perdoaram o zagueiro, por falhar em mais um jogo importante do Verdão.

Momento da EXPULSÂO do zagueiro Luan do Palmeiras. #CopaDoBrasil pic.twitter.com/xFTaHylCkR — Matheus Arruda Sports (@MASPORTSBR) March 1, 2021

Pênalti no Mundial e expulsão em final



Luan sempre ajudando o Palmeiras 👏 pic.twitter.com/FBlBsAmPvJ — Pior Time Do Brasil (@piortimedobr) March 1, 2021

Luan errou contra o boca, contra o tigres e agora contra o grêmio, já pode pedir musica esse miseravi — Paulinho (@PaulinhoSdS) March 1, 2021

A ‘bronca’ foi tanta que alguns torcedores até comemoraram o fato de o zagueiro ter sido expulso, o que o obriga a ficar de fora do segundo jogo da final, cumprindo suspensão automática.

O Luan tem que sair do Palmeiras imediatamente. Ele entregou o gol pro tigres e agora inconsequentemente é expulso numa final contra o Grêmio, o jogo será outro a partir de agora com -1. Pelo menos o Luan tá fora do próximo — DarKnight (@D4rkn19h7) March 1, 2021

É Palmeiras. 21/01 gol contra do Luan contra o Flamengo. 07/02 pênalti do Luan contra o Tigres(eliminação do mundial). 28/02 expulsão idiota de Luan contra o Grêmio (só Deus sabe o que vai ser). Saldo desse jogador iluminado está em dia ein🤦‍♂️. Acorda Palmeiras! — Marlon (@mk4mui) March 1, 2021

Com ou sem Luan, o Palmeiras precisa apenas de um empate no Allianz Parque para levar o título da Copa do Brasil, o que seria o terceiro troféu da temporada.