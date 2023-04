Corinthians fez investigação e entende que Cuca é inocente de condenação

Presidente do Timão conversou com o treinador antes do acerto e diz que 'jamais contrataria um estuprador'

A possibilidade de Cuca treinar o Corinthians foi sendo forjada no último ano, e não somente após a saída de Fernando Lázaro do comando do time. Após a demissão de Sylvinho do Timão, Duilio Monteiro Alves, presidente do clube, não pensava em ter o treinador para não "acumular problemas".

Em um primeiro momento, Cuca ficou bravo com a postura de Duilio, que não contrataria um treinador condenado por violência sexual em uma garota de 13 anos. Ao saber disso, o presidente foi atrás do técnico para entender mais sobre o caso que ocorreu há 36 anos.

Então, Cuca se explicou ao presidente e fez questão de frisar a sua inocência. De acordo com o treinador, ele foi julgado à revelia por não ter comparecido ao julgamento, que ocorreu na Suíça. Depois disso, a diretoria do Timão fez questão de investigar o caso para entender, de fato, o que ocorreu.

Em conversa com a imprensa após a apresentação do novo treinador, Duilio foi direto: "Se ele tivesse envolvido, jamais seria contratado, independente do crime ter sido prescrito ou não. O Corinthians jamais contrataria um estuprador".

Sendo assim, o Corinthians entendeu que Cuca é inocente. Ao estudar o processo, o clube se apegou às palavras da vítima, que não havia reconhecido o treinador como um dos abusadores. Além disso tudo, o Clube do Parque São Jorge ainda consultou o seu setor de compliance. Após mais uma varredura, o departamento liberou a contratação.

Cuca vai fazer a sua estreia no Corinthians neste domingo (23). O Timão encara o Goiás, às 19h, no Estádio da Serrinha. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.