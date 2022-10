Corinthians estuda representação à CBF contra arbitragem da final da Copa do Brasil

Timão reclamou de pênalti não marcado e de uma possível expulsão de João Gomes em primeiro jogo contra o Flamengo

O Corinthians estuda fazer uma representação formal à CBF contra a arbitragem de Bráulio da Silva Machado no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O duelo terminou com o placar zerado.

Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, e o treinador Vítor Pereira, além de jogadores, reclamaram muito da atuação do árbitro nesta quarta-feira (12). A principal reclamação é um pênalti cometido por Léo Pereira ignorado pelo VAR, além de uma possível expulsão de João Gomes, que matou contra-ataque e não recebeu seu segundo amarelo.

“Vamos tomar as providencias possíveis. É um erro gravíssimo. A bola não desvia em lugar nenhum, dá pra ver de vários ângulos. Quero saber porque o VAR não chamou, é um absurdo. Tem o VAR para isso em uma final… Hoje, infelizmente, o Corinthians foi muito prejudicado e a gente espera que isso não ocorra, não só no jogo do Corinthians, em todos os jogos ultimamente, arbitragem no Brasil, não está indo bem ultimamente”, esbravejou Duílio.

Em coletiva após o jogo, Vítor Pereira também reclamou bastante da arbitragem, coisa que não costuma fazer. Para o treinador, o Timão poderia ter o pênalti e a vantagem numérica em Itaquera.

“Nessas duas decisões, saíram lesados mais de 30 milhões de corintianos, isso é que é preciso estar atento. É preciso falar disso, não falar de flores. Até o segundo jogo, não quero que se fale de flores, quero que se fale disso, não é para se esconder”, disse.

Corinthians e Flamengo decidem a final da Copa do Brasil no Maracanã, na próxima quarta-feira. Com a igualdade no placar, um novo empate leva a decisão aos pênaltis.