Quantas finais o Corinthians já jogou na Copa do Brasil?

Em busca de mais uma conquista, o Timão recebe o Fluminense na semifinal de 2022

Passando de fase no maior estilo Corinthians, em jogos tensos e contando com a força da torcida, o Timão volta a sonhar com um título da Copa do Brasil neste ano de 2022.

A equipe paulista já está na semifinal, onde enfrenta o Fluminense, lutando por uma vaga na final. O adversário, caso o time se classifique, será o todo-poderoso Flamengo - que bateu o São Paulo na outra semifinal.

Mas esta não será a primeira final do Corinthians, caso o time fique com a vaga. O Timão já participou de outras seis decisões, com três títulos e três vices.

A primeira final do clube paulista veio em 1995. E não só isso: veio também o primeiro título, com duas vitórias sobre o Grêmio, a primeira por 2 a 1 (Marcelinho Carioca e Viola) e a segunda por 1 a 0 (Marcelinho Carioca). A equipe (de Eduardo Amorim) que levantou a taça entrou com: Ronaldo Giovanelli; André Santos (Vítor), Célio Silva, Henrique, Sylvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca, Souza, Marques (Tupãzinho) e Viola.

Em 2001, o Corinthians voltou a enfrentar o Grêmio na decisão do torneio. Mas o resultado não foi feliz: o time paulista até chegou a empatar fora de casa, no Olímpico, por 2 a 2, mas perdeu por 3 a 1 dentro do Morumbi e ficou com o vice-campeonato.

Um ano depois, em 2002, a história seria diferente. Contra o azarão Brasiliense, o Timão venceu dentro de casa por 2 a 1, com dois gols de Deivid, e empatou na capital federal por 1 a 1, também contando com Deivid para marcar. A equipe (de Parreira) que viajou para Brasília entrou em campo com: Dida; Rogério, Anderson Cléber, Fábio Luciano, Kléber, Fabrício, Vampeta (Fabinho), Ricardinho, Deivid, Leandro Guerreiro (Renato Abreu) e Gil;

A quarta final viria em 2008. Em uma das decisões mais marcantes da história da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o Sport, venceu por 3 a 1 em São Paulo, mas acabou derrotado por 2 a 0 na Ilha do Retiro e ficou com o vice.

Outra final marcante, a quinta do Timão, viria no ano seguinte. Dessa vez, com um desfecho diferente: o Corinthians bateu o Internacional na decisão. Foi o confronto que gerou a história do DVD, que até hoje rende provocações da torcida do clube paulista em relação ao Colorado.

O time venceu em São Paulo por 2 a 0 (Jorge Henrique e Ronaldo) e empatou no Sul por 2 a 2 (Jorge Henrique e André Santos). Aquela equipe tinha: Felipe; Alessandro, Chicão, William, André Santos, Cristian, Elias, Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo.

A sexta e última final, ao menos até agora, veio em 2018. O Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro em ambos os jogos e ficou com vice. A partida de volta, em São Paulo, ficou marcada pela polêmica anulação do gol de Pedrinho - uma das primeiras decisões controversas do VAR na história do futebol brasileiro.