Corinthians desafia seu histórico recente por ida à Libertadores 2020

Estaria a era Fábio Carille chegando ao fim? Em baixa, o Corinthians vê sua vaga na Libertadores 2020 correr cada vez mais riscos

Seis jogos sem vencer. Em queda livre na tabela do Brasileirão. Criticado pela torcida e questionado pela diretoria. A vida de Fábio Carille não está nada fácil no comando do . Antes unanimidade, o treinador do vê sua situação no clube ficar cada vez mais conturbada. Sua permanência para o ano que vem está em xeque, e nomes como Tiago Nunes, Sylvinho e Leonardo Jardim são especulados para 2020.

Para se manter no cargo, Carille pode se inspirar num feito que realizou no próprio Corinthians, em 2017. Considerado pela mídia naquele ano como a "quarta força" do estado, a equipe treinada por Carille surpreendeu a todos e conquistou o Brasileirão, em um dos títulos mais inesperados dos últimos anos.

Agora, todos parecem duvidar da capacidade do Corinthians de ir à Libertadores, mesmo com a equipe paulista estando hoje na zona de classificação. Nos últimos anos, no entanto, não tem dado certo duvidar do Timão. Em anos ímpares, é claro. Pelo menos é o que aponta o retrospecto recente.

Nas últimas temporadas, o Corinthians vem tendo anos "oito ou oitenta". Em 2015, montou um belo time e foi campeão brasileiro. No ano seguinte, cheio de expectativas, naufragou na Liberta e ficou em sétimo no Brasileirão, sem se classificar para a competição continental. Em 2017, como citado acima, voltou a brigar nas cabeças quando ninguém esperava e foi campeão. No ano seguinte, terminou na parte de baixo da tabela pela primeira vez em dez anos.

Corinthians teve a mesma pontuação do ano do rebaixamento:



2007

44 pontos (17º colocado)

10 vitórias

14 empates

14 derrotas



2018

44 pontos (13º colocado)

11 vitórias

11 empates

16 derrotas — Diego Salgado (@diegosalgado7) December 2, 2018

Como pode-se ver, em teoria, esse seria o "ano 80", quando o Timão superaria os prognósticos e teria um bom desempenho novamente. Após um começo promissor, chegando até as semi-finais da e ao G-4 do Brasileirão, o 2019 do Corinthians parece ter ruído após a eliminação na Sula, diante do Independiente del Valle.

O Corinthians não fica duas temporadas consecutivas sem jogar a Libertadores desde 2009, ano em que o clube estava voltando da . Desde então, o Timão apresentou um desempenho invejável e se transformou na equipe mais difícil de ser batida no , indiscutivelmente. A queda de Fábio Carille pode significar uma ruptura neste projeto, iniciado por Mano Menezes, ainda na segunda divisão, e que chegou ao seu ápice com Tite, em 2012, quando o Corinthians pintou o mundo de preto e branco.

A chegada de um treinador mais ofensivo como Tiago Nunes ou como Leonardo Jardim certamente significaria a quebra num estilo de jogo defensivo que trouxe muitas vitórias ao Corinthians, mas que hoje parece defasado, especialmente se comparado a esquemas mais ofensivos que estão fazendo sucesso no Brasil, como o de Jesus, o de Renato Gaúcho e o -PR do próprio Tiago Nunes.

É claro, nada está decidindo ainda. Se existe um time hoje no Brasil que conquistou o benefício da dúvida, pelos últimos dez anos, certamente é o Corinthians. Mas, toda dinastia acaba, e o Timão pode estar perto de virar a página de uma das eras mais vencedoras de sua história.