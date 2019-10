Pressão em Carille: diretor do Corinthians pede mais futebol e não "cogita" time fora da Libertadores

Em entrevista, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão, cobra equipe na Libertadores para o ano que vem

As coisas não andam nada bem para Fábio Carille no comando do . Após uma sequência de resultados ruins, com derrotas no Majestoso e dentro de casa diante do Cruzeiro, o perdeu sua vaga no G-4 e vê o sonho de jogar a Libertadores ficar um pouco mais distante. O problema é que ficar de fora da competição continental não condiz com os investimentos realizados pelo clube nesta temporada, pelo menos para Duílio Monteiro Alves, dirigente da equipe.

Cobrou o diretor: “Nós estamos trabalhando para o ano que vem já faz algum tempo, mas temos que pensar este ano, temos que mostrar mais futebol para chegar entre os quatro primeiros. O objetivo principal é a Libertadores. Ficar fora não existe pra gente.” E essa pressão por mais futebol certamente recairá sobre o treinador Fábio Carille.

Não é de hoje que Fábio Carille vem tendo seu trabalho questionado pela torcida e até dentro do clube. Depois da derrota para o , nomes como Leonardo Jardim e Sylvinho foram especulados para o comando da equipe em 2020. Tais vazamentos teriam “irritado” a diretoria do Corinthians e até prejudicado o clube na busca por reforços.

Além das críticas ao futebol do Timão, considerado ultra-defensivo e pouco criativo, também existem questionamentos quanto à postura do treinador em entrevistas, já que Carille vem fazendo algumas declarações um tanto quanto polêmicas. Portanto, há quem diga que até Andrés Sanchez, presidente do clube, que normalmente reluta em demitir treinadores, estaria reavaliando a manutenção de Carille para o ano de 2020.

Atualmente, o Corinthians está na quinta colocação no Brasileirão, muito ajudado pela ineficácia de seus concorrentes diretos e , que perderam na rodada e deixaram escapar a chance de ultrapassar o Timão. Na próxima rodada, o clube paulista recebe o , neste próximo sábado, às 17h (de Brasília).