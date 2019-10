Quem é Leonardo Jardim, cotado para substituir Carille no Corinthians?

Treinador português ajudou Mbappé a 'explodir', eliminou o City de Guardiola em Champions e deixou o PSG na saudade com o título francês 2016/17

O pode seguir os passos do e ir atrás de um técnico português para a vaga de Fabio Carille, cada vez mais pressionado no Parque São Jorge. Leonardo Jardim, atualmente no Mônaco, foi um dos nomes discutidos no clube para 2020, como antecipou a Goal. O presidente Andrés Sanchez declarou que não está em busca de um novo treinador e ficou irritado com o vazamento da informação. Mas quem é Leonardo Jardim?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Início da carreira

Leonardo Jardim iniciou a sua trajetória como treinador aos 27 anos de idade, defendendo o Camacha. Ele foi campeão da Taça da Madeira, onde Cristiano Ronaldo nasceu.

Depois de cinco temporadas em divisões inferiores de , o técnico assumiu o Chaves. Após uma temporada, fechou com o Beira-Mar e, em pouco tempo, estava à frente do Braga.

Ele também já comandou o Olympiacos, da Grécia, e o , de Lisboa. Hoje, está à frente do .

Eliminou City na Champions e venceu o Francês contra o

No início da temporada 2014/15, Jardim foi contratado pelo Monaco. Em seu primeiro vínculo - com duração de quatro anos -, ele conseguiu feitos históricos pelo clube. Foi campeão francês em 2016/17, derrotando um forte candidato: o .

Mais artigos abaixo

O clube de Paris tinha uma série de quatro títulos seguidos e perdeu pela primeira vez diante do Monaco.

Na UEFA , mais um feito inacreditável. O time de Jardim, liderado pelo jovem Kylian Mbappé, bateu o , de Pep Guardiola e companhia. O duelo ocorreu no mata-mata (quartas de final) do torneio europeu em 2017.

Revelou Kylian Mbappé

Craque do PSG e da na atualidade, Kylian Mbappé teve a sua primeira chance como profissional no Monaco, sob a batuta de Leonardo Jardim. O português escalou um time com a jovem estrela no setor ofensivo e viu seus comandados terem sucesso no e também na Champions League. O time era liderado pelo jogador, que foi vendido por 180 milhões de euros no ano seguinte para o PSG.