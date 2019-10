Corinthians e Santos: clássico pouco inspirado de rivais que precisavam de muito

Partida fica marcada pelo fraco desempenho ofensivo das equipes, que estacionam na tabela

Um dos jogos mais aguardados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não corresponderam às expectativas e ficaram num insosso 0 a 0, em Itaquera, na tarde deste sábado (26).

A partida ficou marcada pelo fraco desempenho ofensivo das equipes, tanto que, das 31 finalizações ao longo do clássico, sendo que 18 delas (correspondente a 61% das conclusões), foram de fora da área e, ainda, apenas oito foram na direção do gol.

E a análise não para por aí. Das quatro chances reais, sendo duas para cada lado, três delas saíram de arremates à distância. Ou seja, faltou criatividade de Corinthians e Santos para furar o bloqueio defensivo.



(Foto: Miguel Schincariol/Getty)

O , que tem característica de ser realmente uma equipe bem postada defensivamente, saiu jogando com Pedrinho, Boselli e Love no ataque, mas o trio não foi alimentado e passou boa parte do clássico sem oferecer riscos à meta de . O desempenho do Alvinegro melhorou apenas na reta final, com a entrada de Sornoza, obrigando Love a ficar mais perto da área, tanto que saiu dos pés das duplas as melhores chances.

Já o Santos teve maior posse de bola, foi a equipe mais perigosa apesar de estar fora de casa, mas quando não pecou nas conclusões, parou na trave, na defesa de Cássio e também nos últimos passes.

O resultado? Ruim para os dois. O Corinthians, que tinha planos de retornar ao G-4, perdeu a oportunidade e segue na quinta posição, com 45 pontos, podendo ver o (quarto) pontuar e se distanciar. E o Santos, que já considerava a luta pelo título difícil, agora vê a vice-liderança podendo também ficar mais longe. O segue em terceiro lugar, com 52 pontos, e pode ver o (segundo lugar) ser mais uma equipe a ficar distante na tabela.