Qual a multa no contrato entre Cuca e Corinthians em caso de demissão?

Treinador tem contrato com o Timão até o final do ano e não tem multa em caso de saída

O Corinthians contratou Cuca para ser seu treinador até o final da temporada de 2023. O treinador chega pressionado no clube do Parque São Jorge e sem multa rescisória em seu contrato, tanto em caso de saída quanto por demissão.

Em sua entrevista coletiva de apresentação, que aconteceu na última sexta-feira (21), o treinador confirmou que o seu contrato não tem multa. De acordo com Cuca, ele não se "prende a dinheiro".

"Meu contrato vai até dezembro, não tem multa, nada. Não me prendo a dinheiro, venho pelo prazer e desafio que é dirigir o Corinthians, pela vontade de dar certo e fazer o time jogar", disse o treinador.

Cuca não teve uma boa primeira experiência no comando do Timão. Em sua estreia, foi derrotado por 3 a 1, no Estádio da Serrinha, pelo Goiás.