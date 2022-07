Corinthians compra Giovane e coloca multa milionária em novo contrato

Timão assinou um contrato de três anos, com uma multa de 55 milhões de euros.

O Corinthians acertou a compra de Giovane. O Timão decidiu desembolsar os R$ 3 milhões ao Capivariano para ter o atacante em definitivo, que assinará um contrato de 3 anos com uma multa de 55 milhões de euros (R$ 298 milhões) para clubes do exterior, como soube a GOAL. O clube do Parque São Jorge fica com 65% dos direitos do jogador.

O Timão já iniciou os pagamentos ao clube do interior paulista. Na segunda-feira foram pagos R$ 200 mil, enquanto mais R$ 300 mil foram depositados na conta do Capivariano na terça. O restante do montante será pago no próximo dia 22. Os contratos já estão assinados.

Mais artigos abaixo

Durante a negociação, Giovane recebeu propostas de clubes do Brasil. Rafael Brandino, empresário do jogador, revelou que a prioridade sempre foi uma sequência no Timão: “Nunca cogitamos outro clube aqui no Brasil. Se não fosse para seguir no Corinthians, iríamos para fora”, disse em rápido contato com a reportagem.

Giovane, inclusive, já vem recebendo propostas de fora do país, sendo a mais forte a de um clube da França. Comprado pelo clube do Parque São Jorge, o atacante deve seguir recebendo chances de Vítor Pereira e sua venda é pensada apenas em médio-longo prazo, com uma alta valorização.

Giovane foi o principal destaque da equipe sub-20 do Corinthians em 2021 e ganhou espaço no profissional com a chegada de Vítor Pereira. Entre os profissionais, fez sete jogos até o momento.