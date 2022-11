Corinthians x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Timão recebe o ameaçado Vozão neste sábado (5), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais leve após garantir a classificação à próxima edição da Libertadores, o Corinthians recebe o Ceará neste sábado (5), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Corinthians conta com o apoio de sua torcida em peso para vencer mais uma partida e continuar na briga pelo vice-campeonato. O Timão é o quinto colocado, com 61 pontos, e segue sem Adson, Júnior Moraes, Maycon e Gustavo Mosquito, porém, Renato Augusto e Balbuena retornam, assim como o técnico Vítor Pereira, que cumpriu suspensão na última rodada. Do outro lado, o Ceará não vence há nove partidas e viu sua situação na tabela ficar delicada. O Vozão é o 17º colocado com 34 pontos, e viu o Cuiabá (16º) chegar aos 37. Desta forma, o Vozão não pode mais deixar pontos pelo caminho, além de torcer por tropeços dos rivais. O time cearense continua com o departamento médico cheio, além de Cléber estar suspenso. Nos últimos 17 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu seis vezes, o Ceará cinco, além de seis empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Diego e Jô.

Desfalques

Corinthians

Adson, Júnior Moraes, Maycon e Gustavo Mosquito estão lesionados.

Ceará

Cléber, suspenso, além de Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro, Jhon Vásquez, Mendoza e Messias estão todos no departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Ceará nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 na vitória do Timão, $ 3,30 no empate e $ 4,50 caso o Vozão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,45 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,62 para o Corinthians, e $ 2,85 para o Corinthians.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (árbitro), Luiz Regazone e Eduardo da Cruz (assistentes), Salim Fende Chavez (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)