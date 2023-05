Corinthians x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes buscam a classificação às quartas de final nesta quarta-feira (31); veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Galo pode perder por um gol de diferença que avança às quartas. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Piauí, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luís Roberto, com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho, enquanto no SporTV e no Premiere, a narração ficará a cargo de Everaldo Marques, com os comentários de Alexandre Lozetti e Fábio Júnior.

Depois de oito jogos sem vencer, com cinco derrotas e três empates na temporada, o Corinthians conheceu a sua primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo no último domingo (28). Na ocasião, bateu o Fluminense por 2 a 0 e agora a equipe volta a sua atenção para a disputa da Copa do Brasil.

No torneio, o Timão chegou às oitavas de final após eliminar o Remo nos pênaltis por 5 a 4 na terceira fase. Para avançar às quartas, o Corinthians precisa vencer por pelo menos três de diferença para se classificar. Qualquer vitória por dois gols, leva a decisão para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo trata como dúvida a presença de Renato Augusto em campo. No último domingo, o jogador retornou de lesão após um mês e meio afastado dos gramados.

"Não vou falar o time e o esquema. Temos um jogo decisivo, não vou falar o que vou fazer", afirmou o treinador.

Raphael Martinez/Agência Corinthians

"Poder voltar, receber o carinho do torcedor, que durante esse tempo foi importante, mesmo sem jogando recebi esse carinho, num momento delicado de recuperação fez diferença. É recuperar jogo a jogo, ganhar ritmo para poder voltar a jogar em alto nível e ajudar a equipe", disse Renato à Corinthians TV.

Já o Atlético-MG, que empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, tem a sua atenção 100% voltada para a Copa do Brasil antes de encarar o rival Cruzeiro no sábado (3), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vou concentrar a minha cabeça no jogo de quarta, que é muito importante. Depois, podemos falar do que está por vir, do clássico. Se nós colocarmos a cabeça agora no clássico, vamos ter dificuldades quarta. Temos que colocar a cabeça 100% no jogo contra o Corinthians, que vai ser muito difícil", disse o técnico Eduardo Coudet.

Getty Images

"Sempre falamos que é um jogo de 180 minutos, ganhamos a primeira parte desse jogo. Sempre preparamos o jogo para ganhar. Vamos preparar o jogo para tentar ganhar, ser protagonista no jogo, esse é o conceito que tentamos jogar e mostrar", completou.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 108 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 41 vitórias, contra 39 do Atlético-MG, além de 28 empates. No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Galo saiu vitorioso por 1 a 0.

É importante destacar que a equipe que se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil receberá uma premiação em torno de R$ 4,3 milhões.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon; Róger Guedes, Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Rubens; Rodrigo Battaglia; Cristian Pavón, Matías Zaracho, Hyoran; (c) Hulk, Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Corinthians

Lesionados, Gustavo Mosquito e Paulinho estão fora.

Atlético-MG

Pedrinho, Allan e Alan Kardec seguem como desfalques.

Quando é?