Corinthians x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste sábado (15), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o América-MG na tarde deste sábado (15), a partir das 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Coelho tem a vantagem no duelo, após vencer na ida por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada, e do Amazon Prime, no streaming.

Diante de sua apaixonada torcida, o Corinthians vai a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Caso ganhe por um tento a mais, a decisão da vaga será nas penalidades. O Timão tem praticamente todo o elenco à disposição, além disso, a equipe vive um momento positivo na temporada, vindo de duas vitórias consecutivas (Brasileirão e Copa Sul-Americana).

Do outro lado, o América-MG tem a vantagem de poder jogar por um empate em São Paulo. Porém, apesar de estar bem na competição nacional, o Coelho é o lanterna do Brasileirão, e também vem de derrota na Copa Sul-Americana. O time mineiro tem uma série de desfalques por lesões.

Em 22 jogos disputados entre as equipes até o momento, o Corinthians venceu oito vezes, o América sete, além de sete empates.

Vale lembrar que quem passar do confronto irá enfrentar o São Paulo, que eliminou o Palmeiras com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 1).

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez, Murillo e Fábio Santos; Vera, Ruan e Gabriel Moscardo; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

América-MG: Pasinato; Danilo Avelar, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Martínez e Juninho; Everaldo, Rodrigo Varanda e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Corinthians

Gustavo Mosquito e Paulinho estão no departamento médico.

América-MG

Mikael, Ricardo Silva, Dadá Belmonte e Adyson estão no departamento médico.

Quando é?