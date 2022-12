Corinthians encaminha compra de Yuri Alberto em troca por dupla

Timão cederá Du Queiroz e Robert Renan ao Zenit em troca da liberação do centroavante em definitivo. Clube ainda pode desembolsar compensação

O Corinthians está próximo de definir a situação de Yuri Alberto. O centroavante de 21 anos será jogador do clube do Parque São Jorge em definitivo, como soube a GOAL.

O negócio com o Zenit, da Rússia, se dará através de uma troca de jogadores: Du Queiroz, volante, e Robert Renan, zagueiro, devem ir para o clube russo, enquanto Yuri Alberto deve ser liberado em definitivo ao Corinthians. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Du Queiroz e Robert Renan eram alvos constantes de clubes da Europa. O volante já foi sondado por clubes da França, como o Lyon, enquanto o zagueiro tinha uma proposta da Inglaterra.

Em relação a Ivan e Gustavo Mantuan, jogadores do Corinthians que já estão na Rússia, a situação é diferente. O goleiro pode retornar ao Brasil e ser negociado, enquanto o atacante vive situação indefinida.

Yuri Alberto já avisou ao Zenit que não pensa em voltar à Rússia, mesmo que tenha contrato até 30 de junho de 2027. A ideia do jovem é permanecer no Brasil e seguir defendendo as cores do Corinthians.

As tratativas estão sendo conduzidas pelo agente André Cury. O empresário atua como intermediário dos paulistas nas tratativas e tem autorização do presidente Duilio Monteiro Alves para trabalhar no negócio.

Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians até junho de 2023. O atacante de 21 anos voltou ao Brasil por causa da tensão bélica entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro passado. Desde o retorno ao país, fez 28 partidas, somando 2.134 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu duas assistências.