Por que a Globo ignora o “Red Bull” no nome do Bragantino?

O assunto voltou a levantar polêmica na estreia do Massa Bruta no Campeonato Paulista 2020

O Red Bull fez sua estreia no 2020, nesta quinta-feira (23), em um empate sem gols contra o , dentro da Vila Belmiro. Mas um dos assuntos mais comentados foi a forma como a transmissão do Grupo Globo creditou o Massa Bruta, ignorando o nome da multinacional de energéticos que injetou dinheiro no clube de Bragança Paulista.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Apesar da vontade do Red Bull Bragantino em ter o novo nome inteiramente considerado, o Grupo Globo segue com a mesma política que direciona a diferentes estádios que possuem naming rights, assim como a equipes de Fórmula 1, times de vôlei e outros exemplos.

Nomes “ignorados” pela Globo não é novidade

Pela mesma razão que não cita o nome do investidor do time de Bragança Paulista, o Grupo Globo também ignora ou até mesmo altera alguns nomes para não citar as empresas que adquiriram algum direito sobre determinada agremiação.

Allianz Parque: o estádio do , que possui naming rights com uma multinacional de produtos financeiros e seguros, é citado apenas como “Arena Palmeiras” na emissora carioca.

Red Bull : a equipe de Fórmula 1 é apenas creditada como “RBR”.

Red Bull : o time que jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista foi “rebatizado” para .

Por que ignorar os nomes?

A escolha do Grupo Globo em ignorar tais investidores não é apenas uma decisão editorial. É, acima de tudo, mercadológica.

A motivação é de que, ao citar tais nomes de forma completa, a emissora estaria fazendo propaganda grátis, dando espaço mercadológico a uma empresa que não estaria em seu quadro de anunciantes.

O argumento contrário diz que tal boicote atrapalha clubes a atraírem diferentes investimentos, seja no formato que fez o Bragantino com a Red Bull ou o Palmeiras com os naming rights de seu estádio.

A polêmica, contudo, parece longe de acabar.