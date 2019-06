Copa América coloca à venda "ingressos de reservas não efetivadas"

Entradas podem ser compradas a partir desta terça-feira (25) no site oficial da competição

O Comitê Organizador Local (COL) da colocou à venda nesta terça-feira (25) um lote de ingressos para as oito partidas restantes da competição continental. Há entradas para as partidas das quartas de final as duas semifinais, além da disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão.

A venda foi liberada às 18h (de Brasília) desta terça-feira (25) e, de acordo com o COL, os ingressos são referentes aos que foram reservados, mas que não tiveram a compra efetivada de fato. O número total disponível, no entanto, não foi divulgado. Desta forma, as entrada voltaram para o sistema e podem ser compradas no site oficial da competição.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Confira os locais e as partidas da fase final da Copa América

Quartas de final

x - Arena do , quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília)

x - Maracanã, sexta-feira (28), às 16h (de Brasília)

x - Arena , sexta-feira (28), às 20h (de Brasília)

x - Arena Fonte Nova, sábado (29), Às 16h (de Brasília)

Semifinais

Jogo 1: Brasil ou Paraguai x Venezuela ou Argentina - Mineirão, dia 2 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Jogo 2: Colômbia ou Chile x Uruguai ou Peru - Arena do Grêmio, dia 3 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Disputa pelo 3º lugar

Na Arena Corinthians, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília

Final