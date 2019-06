Copa América: Escalação, craque, elenco e tudo o que você precisa saber sobre o Brasil

Seleção busca o seu nono título no torneio, que está sendo disputado no Brasil

Sediando a sua sexta , a seleção brasileira entra no torneio visando manter 100% de aproveitamento como anfitrião.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Sem contar com Neymar, cortado após sofrer uma lesão no tornozelo durante o amistoso contra o Qatar, o técnico Tite busca o seu primeiro título no comando da seleção.

No geral, o acumula 100 vitórias, 36 empates e 44 derrotas na história da Copa América, com 408 gols marcados e 200 sofridos.

JOGOS DO BRASIL NA COPA AMÉRICA 2019

Confira os adversários do Brasil na Copa América

ADVERSÁRIO PLACAR OCASIÃO DATA E HORA* LOCAL 3 x 0 1ª rodada - Grupo A 14/06 - 21h30 Morumbi 0 x 0 2ª rodada - Grupo A 18/06 - 21h30 Arena Fonte Nova - 3ª rodada - Grupo A 22/06 - 16h Arena

ARTILHEIROS - BRASIL NA COPA AMÉRICA 2019

*horário local de Brasília

Confira como está a "briga" pela artilharia canarinho no Brasil:

JOGADOR GOLS MARCADOS CONTRA QUEM MARCOU Philippe Coutinho 2 Bolívia 1 Bolívia

O CRAQUE

Autor de dois dos três gols do Brasil sobre a Bolívia na rodada de estreia da Copa América, Philippe Coutinho foi eleito o melhor jogador na partida. O camisa 11 chegou à marca de 50 jogos e 16 gols com a camisa da .

QUEM É O TREINADOR?

O brasileiro Tite é o técnico da Seleção. Com uma grande experiência profissional no país, se destacou no Corinthians após conquistar a (2012), o (2012), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a (2013) e o . Se tornou técnico em 1990, pouco depois de encerrar a sua carreira como jogador profissional.



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

OS CONVOCADOS

O Brasil divulgou a lista dos convocados no dia 17 de maio e, à exceção do corte do atacante Neymar, não teve mais alterações com relação ao grupo. Estes foram os jogadores:

Goleiros: Alisson ( ), Cássio (Corinthians) e Ederson ( )

Defensores: Alex Sandro ( ); Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves ( ); Éder Militão ( ), Fagner (Corinthians), Filipe Luís ( ) e Miranda ( )

Mais artigos abaixo

Meio-campistas: Allan ( ); Philippe Coutinho e Arthur ( ); Casemiro ( ), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paquetá ( ) e Willian ( )

Atacantes: David Neres ( ), ( ), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Richarlison (Everton)

TÍTULOS NA COPA AMÉRICA