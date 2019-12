Copa América 2020: estádios, datas e quando será o sorteio?

Com várias novidades, Copa América terá sorteio nesta terça-feira

Nesta terça-feira (03), acontece em Cartagena, na , o sorteio da 2020. A partir da edição do ano que vem,o torneio terá várias novidades.

A primeira delas é relativa às datas: o terneio será realizado a cada quatro anos, nos anos pares, não mais nos ímpares como era até agora. A ideia é que se unifique o calendário sul-americano com o da UEFA, para que assim os períodos de folga dos jogadores se unifique.

Além disso, essa edição terá sede dupla, pela primiera vez o torneio acontecerá em dois países não vizinhnos, e Colômbia.

A CONMEBOL chegou a cogitar que a sede fosse os , como acoteceu em 2016, na Copa América Centenário, mas após reunião com os países membros das Confederação Sul-Americana, ficou decidido que o torneio deveria acontecer em seu prórprio continente.

O logo oficial também já foi divulgado, mostrando que os preparativos para o torneio seguem a todo vapor:

Na GOAL te mostramos tudo que você precisa saber sobre a Copa América 2020

ESTÁDIOS

(Foto: El Colombiano)

Depois de uma pré-seleção dos estádios mais importantes dos países sede, a CONMEBOL divulgou a lista dos escolhidos:

ARGENTINA

Buenos Aires: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66.000 espectadores)

Mendoza: Estadio Malvinas Argentinas (38.000 espectadores)

La Plata: Estadio Único Ciudad de La Plata (43.000 espectadores)

Córdoba: Estadio Mario Alberto Kempes (57.000 espectadores)

San Juan: Estadio del Bicentenario (a confirmar) (25.286 espectadores)

COLÔMBIA

Bogotá: Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' (36.000 espectadores)

Cali: Estadio Pascual Guerrero (46.400 espectadores)

Medellín: Estadio Atanasio Girardot (44.700 espectadores)

Barranquilla: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (46.700 espetadores)

Pereira: Hernán Ramírez Villegas (a confirmar) (30.000 espectadores)

DATAS

(Foto: Getty Images)

Os jogos acontecem entre junho e julho de 2020. A abertura, que se realizará na Argentina, será dia 12 de junho, enquanto a final, que será no Colômbia, acontece dia 12 de julho.

SORTEIO

(Foto: Getty)

O sorteio da Copa América 2020 acontece no terça-feira 3 de dezembro, na Colômbia. Durante o evento também se realizará o sorteio das Eliminatórias Sul-americanas para a de 2022, no .

NOVO FORMATO

(Foto: Getty Images)

A partir dessa edição, o formato da competição mudará. A partir de agora as seleções serão divididas em dois grupos de disputa, Zona Sul e Zona Norte, sediadas na Argentina e na Colômbia. De cada um dos hexagonais se classificarão quatro equipes para a fase final.

Esse novo formato implica na disputa de 38 partidas, 12 a mais do que o formato anterior.

As equipes ficaram divididas da seguinte forma:

Zona Norte:



Colômbia







Convidado 1

Zona Sul:





Argentina





Convidado 2

EQUIPES CONVIDADAS

(Foto: Getty)

As especulações sobre os participantes convidados da Copa América 2020 contavam com a volta dos Estados Unidos e do ao torneio sul-americano, no entanto a CONMEBOL confirmou, por meio de seu Twitter, que as duas seleções serão Catar e Australia.