Convocados do Palmeiras desfalcam o time em quais jogos durante as eliminatórias?

Gustavo Gómez, Weverton, Viña e Gabriel Menino podem não entrar em campo contra o Ceará, em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Já não é mais algo surpreendente: o , dono de um dos melhores elencos do futebol brasileiro, terá que jogar partidas decisivas sem alguns de seus principais jogadores, convocados por seleções sul-americanas para os confrontos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. No , o orgulho de ver um atleta de seu time convocado é normalmente substituído pela raiva - uma vez que isso significa o desfalque do mesmo em jogos de Brasileirão ou .

Em meio a uma dura sequência de jogos, o clube paulista terá desfalques importantes para as primeiras partidas de Abel Ferreira como treinador. Vale lembrar que o Brasil é um dos únicos países que não interrompe seu calendário de clubes em meio às datas para jogos de seleções. E como nos últimos anos o Palmeiras conseguiu montar um time repleto de boas peças, as Datas Fifa já se transformaram em uma grande dor de cabeça. Para os jogos das eliminatórias sul-americanas, por exemplo, o pode ficar desfalcado de quatro titulares.

Os convocados do Palmeiras

O Palmeiras teve quatro jogadores convocados para seleções sul-americanas. Ao lado do , será o clube brasileiro com mais desfalques durante a terceira e quarta rodadas das eliminatórias sul-americanas.

Weverton (Brasil), Gabriel Menino (Brasil), Gustavo Gómez ( ) e Matias Viña ( ) são os jogadores palmeirenses convocados. Todos vem sendo utilizados como titulares na equipe treinada por Abel Ferreira.

Jogadores serão desfalques em quais jogos?

A última leva de jogos das eliminatórias sul-americanas em 2020 será disputada entre os dias 12 e 17 de novembro, mas os atletas convocados se apresentam dias antes para os treinamentos necessários.

A tendência é que os convocados do Palmeiras desfalquem o time no duelo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Ceará, em jogo marcado para 11 de novembro (uma quarta-feira).

O Flamengo vai tentar junto à CBF a liberação de Pedro e Everton Ribeiro para o primeiro jogo contra o São Paulo, na mesma rodada da Copa do Brasil. Por enquanto, entretanto, não foi especulada nenhuma possibilidade do Palmeiras tentar o mesmo para as liberações de Weverton e Gabriel Menino.

O Brasil enfrenta a na sexta-feira (13). Ainda há a possibilidade de os jogadores convocados serem desfalque para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com duelos marcados para 18 de novembro. A rodada das eliminatórias termina na noite de 17 de novembro.