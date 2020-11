Quando serão as quartas de final da Copa do Brasil? Veja as datas

Com os confrontos e mandos de campo já definidos, confira quando serão os duelos decisivos que valem vaga na semifinal da competição

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil já estão definidos. O duelo mais esperado com certeza é o clássico entre Flamengo e São Paulo , que será apimentado pelo último encontro entre as equipes no Brasileirão, com direito a show e goleada do Tricolor Paulista . Mas além deste, Inter, e também terão decisões emocionantes pela frente. Mas quando serão as datas das partidas de ida e de volta desta fase do torneio?

Devido ao calendário mais apertado do que o normal, por conta da pandemia do novo coronavírus, não há muito tempo de descanso para as equipes. As oitavas de final foram definidas entre os dias 3 e 5 de novembro e, ainda neste mês, já acontecem todos os duelos das quartas de final da competição.

Confira aqui todos os confrontos e os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil.

Quais são as datas das quartas de final da Copa do ?

As partidas de ida das quartas de final da já acontecem na próxima semana, enquanto os duelos de volta estão programados para a semana seguinte.

Dessa forma, como os jogos da Copa do Brasil são geralmente disputados entre terça e quinta-feira, a rodada de ida deve acontecer entre os dias 10 e 12 de novembro, enquanto as partidas decisivas ficam entre os dias 17 e 19 do mesmo mês.

Assim, nos próximos 14 dias já serão definidos os quatro times que seguem para a semifinal do torneio.

Quais são os dias e horários de cada partida?

Apesar de as semanas para a disputa das quartas de final da Copa do Brasil já estarem definidas, ainda não existem dias e horários certos para cada partida. Portanto, isso será algo que a CBF irá definir nos próximos dias, com base na programação de cada equipe e nos interesses comerciais por trás das partidas.