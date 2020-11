Flamengo se mexe nos bastidores para contar com Pedro e Everton Ribeiro na Copa do Brasil

Rubro-Negro tenta adiar apresentação dos convocados para depois do primeiro jogo contra o São Paulo

Depois de confirmada a convocação do atacante Pedro para a seleção brasileira e definido o como adversário nas quartas de final da Copa do , a diretoria do já se mexe nos bastidores para tentar a liberação do atancate e do meia Ribeiro para o primeiro jogo, que acontece na próxima quarta-feira (11).

Convocada, a dupla tem apresentação marcada para segunda-feira (9), na Granja Comary, em Teresópolis. Desta forma, perderiam o primeiro jogo das quartas de final. O diretor de relações extenas, Cacau Cotta, que acompanhou o sorteio na sede da CBF, já comunicou o desejo do clube em buscar uma solução para não sofrer com os desfalques.

VOO FRETADO PARA O RETORNO DOS ATLETAS

Para não sofrer com os desfalques também no segundo jogo das quartas de final, o Flamengo já se movimenta para fretar um voo e trazer a dupla de Montevidéu, onde estarão à disposição de Tite para o duelo contra o , na terça-feira (17). Sendo assim, os atletas chegariam a tempo para o confronto contra o São Paulo, no dia seguinte, no Morumbi. Caso se recupere, Arrascaeta também passará pelo mesmo processo.