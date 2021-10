Convocação de Tite deixa imprensa espanhola espantada

A não-convocação de Vinícius Jr. repercutiu negativamente na mídia europeia

Um dos grandes destaques do Real Madrid no momento, Vinícius Júnior faz, de longe, a melhor temporada de sua carreira, decidindo partidas e mostrando porque chegou tão bem cotado à Espanha.

Trata-se, afinal de contas, de um melhores jogadores do mundo neste começo de temporada 2021/22, com sete gols e três assistências em 13 jogos.

Quando saiu a notícia de que Tite estaria pronto para convocar a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, todos esperavam ver Vini entre os selecionados. Mas não foi bem isso o que aconteceu.

O treinador da seleção brasileira surpreendeu e deixou o jovem jogador do Real Madrid de fora da lista. Os seis atacantes, então, foram Neymar, Raphinha, Antony, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Matheus Cunha.

Segundo a explicação do treinador, Vini foi elogiado, mas teria perdido espaço para Raphinha e Antony, que vem de grandes atuações com a amarelinha. Ambos atuam pelos lados de campo e foram escolhidos para compor a lista de convocados no lugar do ex-flamenguista.

Essa explicação porém, não parece ter convencido a mídia espanhola.

O jornal AS, um dos principais da Espanha, puxou manchete com "Vini não, Coutinho sim", em relação a convocação do meio-campista do Barcelona, em baixa no clube catalão e muito criticado. Já o Marca chamou a ausência de Vinícius Júnior "complicada de explicar" e que o jogador "não se encaixa bem com Tite".

Até o final das Eliminatórias, parece muito provável que Vini receba outras oportunidades de brilhar na seleção brasileira. Sua ausência, porém, não parece ter caído bem - tanto no Brasil quanto em Madri.