Ainda "tímido" na seleção brasileira, Vini Jr perdeu disputa com Antony e Raphinha

Em grande fase no Real Madrid, ausência de jovem atacante foi a grande surpresa da convocação de Tite

Mais do que o retorno de Coutinho, a ausência de Vinicius Júnior, que vive grande fase no Real Madrid, foi a grande surpresa na lista de convocados divulgada por Tite nesta sexta-feira (29).

Apesar do bom momento no clube, o jovem atacante ainda é visto como "tímido" pela comissão técnica e, quando esteve entre os selecionáveis, ficou atrás de Raphinha e Antony, jogadores que na visão do técnico, são os concorrentes de Vini.

Mais do que o desempenho no clube, Tite leva em consideração também o desempenho pela seleção brasileira. Este é, inclusive, um dos principais fatores para ele. Por isso, Everton Ribeiro foi convocado no início do ano, quando estava longe de seu melhor momento no Flamengo e, Coutinho, hoje retorna à seleção.

Deste modo, Vini Jr não teve atuações tão satisfatórias para a comissão técnica com a camisa da seleção brasileira, mesmo tendo pouco tempo em campo. Vale lembrar que, nas Eliminatórias, ele foi acionado em apenas dois jogos. Na final da Copa América, também entrou em campo, mas não conseguiu, assim como praticamente toda a equipe, uma boa exibição.

"São três jogadores que nos geraram uma situação muito difícil quando foram observados (Vini, Antony e Raphinha). O desempenho e a oportunidade que Antony e Raphinha tiveram foi importante para a convocação neste momento, com todo o respeito e mérito nessa concorrência leal que a gente procura, onde a equipe se ajustou e fez seu melhor jogo com um atacante que ataca espaço e outro de articulação com dois centrais", disse o treinador em entrevista coletiva.

Com sete gols em 12 jogos com a camisa do Real Madrid, Vinicius Júnior é um dos destaques da equipe ao lado de Benzema. Além dos bons números, ele tem impressionado os torcedores na Espanha com jogadas de efeito e muitos dribles. Ponto importante para o desempenho, foi a evolução na tomada de decisão e nas finalizações.

Apesar disso, Vinicius vai precisar esperar para ganhar nova oportunidade, já que a próxima convocação acontece apenas em janeiro de 2022, quando a seleção brasileira encara Equador e Paraguai.